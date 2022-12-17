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Sel felaketindeki Bozkurt'ta iş yeri sahipleri meydanındaki dükkanlarına kavuştu

Sel felaketindeki Bozkurt'ta iş yeri sahipleri meydanındaki dükkanlarına kavuştu
Sel felaketindeki Bozkurt'ta iş yeri sahipleri meydanındaki dükkanlarına kavuştu

11 Ağustos 2021'de yaşanan sel felaketini yaşayan Kastamonu’nun Bozkurt ilçesindeki Türk Tarih Meydanında TOKİ tarafından inşa edilen dükkanların hak sahipleri, kura çekimiyle belirlendi.

11 Ağustos 2021 tarihinde yaşanan sel felaketinde Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Türk Tarih Meydanında bulunan işyerleri yıkılmıştı. Yıkılan iş yerlerinin yerine TOKİ tarafından yeni işyerleri yapıldı. Yapılan iş yerlerinin tamamlanmasıyla noter huzurunda hak sahipleri belirlendi. Yapılan kura çekiminde, hak sahipleri belli oldu. Öte yandan, ilçede yapılan TOKİ konutları için yapılacak olan kura çekilişleri için de çekilişten önce hak sahiplerinin bilgilendirileceği belirtildi.

İbrahim Şahin Demir

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