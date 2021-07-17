Sel felaketini yaşayan Almanya'ya Türk yardım kuruluşundan destek

İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en kötü doğal afetlerden birinin yaşandığı Almanya'ya Türk yardım kuruluşu el uzattı. İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı'na (IGMG) bağlı Hasene Derneği, afet bölgelerinde sel mağdurları ve arama kurtarma ekiplerine sıcak yemek, su ve yardım paketleri dağıttı.

Derneğin Kriz Masası Sorumlusu Tahir Köksoy, "Teşkilat olarak kriz bölgelerindeki arkadaşlarla ihtiyaçlarda öncelik sıralaması yaptık. İlk önce tüm bölgelerde temiz suya ihtiyaç duyulduğunu öğrendik. Şu ana kadar Belçika ve Almanya'nın sınır şehri olan Vervies'te en fazla evin yıkıldığı bölgeye ulaştık" dedi.

Sel bölgesine ulaşmanın zor olduğunu belirten Köksoy, "Sonuçta Polis ve itfaiyenin de yardımıyla bölgeye mobil araç ve stantlarımızı yerleştirdik. Mobil aş arabalarımız ile çorba ve su gibi gıda yardımları sağlandı" ifadelerini kullandı.

Köksoy, Belçika'daki afet bölgesinin çok zor durumda olması nedeniyle oraya araçla ulaşamadıklarını kaydederek, “Çok sayıda yardım malzemesini elle taşımak zorunda kaldık, bu arada polis de bize taşımada yardımcı oldu" sözlerini kaydetti.

Öte yandan Almanya'daki sel felaketinde şu ana kadar 141 kişi hayatını kaybetti.