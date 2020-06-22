Sel felaketinin yaraları Büyükşehir ile sarılacak

Bursa'da akşam saatlerinde bastıran yağış Kestel'e bağlı Dudaklı, Narlıdere ve Kayacık mahallelerinde sele yol açtı. Çınarcık olarak bilinen dağ yöresinden gelen kaya parçalarıyla gelen sel suları köyde hayatı durma noktasına getirdi. Sel felaketinden kısa bir süre sonra Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, fen işleri ekipleri ve BUSKİ ekipleri olay yerine ulaştı. Kurtarma ve yol açma çalışmalarına hemen başlayan ekipler, sular altında kalan yolları açma ve köyde temizlik çalışmalarını başlattı. Bir tarafından itfaiye ekipleri sel sularının sürüklemesiyle kullanılamaz hale gelen ve mahalledeki yolları kapatan araçların kaldırılması için çalışmaları yürütürken, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekiplerine ait iş makineleri ve BUSKİ ekipleri tarafından sel sularının getirdiği toprak ve kaya parçaları temizlenerek, kapanan yolları açıyor. Temizleme ve kurtarma çalışmaları devam ederken, mahalle sakinlerinin ve ekiplerin yiyecek içecek ihtiyaçları ise BURFAŞ ekipleri tarafından hazırlanan sıcak çorba, kumanya ve sularla karşılanıyor.



Çalışmalar devam ederken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Vali Yakup Canbolat ve Kestel Belediye Başkanı Önder Tanı ile birlikte sel felaketinin yaşandığı Dudaklı ve Narlıdere mahallelerinde incelemelerde bulundu. Ekiplerin çalışmalarını inceleyen Başkan Aktaş ve beraberindeki heyet, kayıpları olan aile üyeleriyle de görüşerek acılarını paylaştı.Büyükşehir Belediyesi'nin tüm ekiplerinin sahada çalışmalarını büyük bir özen ve gayretle sürdürdüğüne dikkati çeken Başkan Aktaş, “BUSKİ, itfaiye ve kurtarma ekiplerimiz burada. Vatandaşımızın hiçbir endişesi olmasın. Günün ilk ışıklarına kadar Dudaklı'yı ve Narlıdere'yi temizleyerek, hayatı normale döndürmek için gayret sarf edeceğiz. Yaralarımızı birlikte saracağız, zorlukları birlikte aşacağız” diye konuştu.Başkan Aktaş, ayrıca yine Kestel ilçesinin Kayacık ve Aksu Mahalleleri ile Orhangazi ilçesine bağlı Yenisölöz ve Bayırköy Mahallelerinde selden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerini iletti. Sel felaketinin olduğu bölgede Büyükşehir Belediyesi'nin Yol İşleri Ekipleri; 3 ekskavatör, 3 loder, 3 Bekoloder, 16 kamyon, BUSKİ ekipleri; 8 kamyon,12 Bekoloder, 3 ekskavatör, Kestel Belediyesi; 1 Bekoloder, 1 loder, 1 ekskavatör, 3 kamyon olmak üzere toplamda 26 iş makinası, 27 kamyon çalışmakta. Ayrıca, Orhangazi Yenisölöz, Bayırköy, Yenişehir Paşayayla, Kıblepınar İznik ilçesi Mustafalı ve Müşküle'deki çalışmalara ilçe belediyeleri ile birlikte müdahale ediliyor. Gürsu Kazıklı ve Ankara Yolu Gölbaşı rampasına da müdahale edilirken, Kestel Kayacık'ta da çalışmalar sürüyor.