Sel felaketinin yaşandığı Bartın'da 3 plajda denize girmek yasaklandı

Kuvvetli sağanak yağışlar sonrası taşkın ve sellerin yaşandığı Bartın'da; Ulus Çayı, Kozcağız Çayı ve Arıt Çayı'nın birleştiği Bartın Irmağı'ndaki çamurlu sular Boğaz mevkiinden Karadeniz'e döküldü. Deniz yüzeyinde oluşan çamur tabakasıyla birlikte selin sürüklediği çöpler de kıyılara vurdu. Deniz yüzeyi ve sahillerde yaşanan kirliliğin ardından Bartın'da İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısında 3 plajda denize girmek 3 gün süreyle yasaklandı. Kararda sel felaketinin ardından deniz suyu kalitesinin olumsuz yönde etkilenebileceği ifade edilerek, “Halk sağlığının korunması, bulaşıcı hastalıklar ve salgınların önlenmesi amacıyla İnkumu, Tarlaağzı ve Gömü plajlarında tedbiren 02-03-04/07/2022 tarihlerinde 3 gün süreyle denize girilmemesine karar verilmiştir” denildi.

Bülent Bostancı