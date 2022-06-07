Sel nedeniyle kapanan Nevşehir-Aksaray karayolu trafiğe yeniden açıldı

Bugün aksam saatlerinde Acıgöl ilçesi ve çevresinde etkili olan yağış nedeniyle oluşan sel ve su birikintisi nedeniyle yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan Nevşehir - Aksaray karayolu yeniden trafiğe açıldı.

Nevşehir Organize Sanayi Bölgesi kavşağında selin getirdiği çamur ve su birikintisinin temizlenmesi ve yolda mahsur kalan araçlar kurtarıldıktan sonra yol kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.

Polis ekipleri sürücüleri su birikintileri konusunda dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarıyor.

Asım Çapacı

