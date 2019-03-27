İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sel otoyol köprüsünü koparıp böyle sürükledi

Sel otoyol köprüsünü koparıp böyle sürükledi
Sel otoyol köprüsünü koparıp böyle sürükledi

Yeni Zelanda’da aşırı yağışlardan oluşan sel suları bir otoyol köprüsünü yıktı. Yetkililer köprünün yıkılması üzerine olağanüstü durum açıklamasında bulundu.

Sel otoyol köprüsünü koparıp böyle sürükledi - Tıkla İzle

Yeni Zelanda'nın South Island kıyısında 300 kilometre hızla esen fırtına ve aşırı yağışlardan oluşan sel otoyolun kapanmasına yol açtı. Aşırı yağışların oluşturduğu selin Franz Josef kasabası yakınındaki Wahio Köprüsünü yıkarak sürükleme görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Köprünün selin sürükleyemediği kısmı ise çöktü. Westland Belediye Başkanı Bruce Smith acil durum ilan etti ve fırtınanın bir gün daha devam etmesinin beklendiğini söyledi. 

Westland Belediye Başkanı Bruce Smith "Franz Josef'deki insanların hayatlarından endişe ediyorum. Başka bir köprü daha hasar gördü" dedi. 

Yeni Zelanda Meteoroloji Hizmet Merkezi yaptığı açıklamada fırtınanın batı kıyısı standartlarına göre bile önemli bir olay olduğunu söyledi. Yeni Zelanda Ulaşım Ajansı, zorunlu hallerin dışında South Island (Güney Ada) sakinlerinin adanın batı kıyısına seyahat etmemeleri uyarısında bulundu. 

Sellerin oluşturduğu tortuların artması üzerine Waiho Köprüsünün 2002'den beri üç defa yükseldiği kaydedildi.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.