İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sel sonrası Bozkurt ilçesi savaş alanına döndü

Sel sonrası Bozkurt ilçesi savaş alanına döndü
Sel sonrası Bozkurt ilçesi savaş alanına döndü

Kastamonu'da aşırı yağmur yağışı sonrası oluşan selde sular altında kalan Bozkurt ilçesi, selde sürüklenen ağaçlar ve zarar gören binalar ile savaş alanına döndü. İlçede sel sularına kapılan 5 kişinin ise hayatını kaybettiği aktarıldı.

Sel sonrası Bozkurt ilçesi savaş alanına döndü - Tıkla İzle

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi, aşırı yağmur yağışı neticesinde Ezine Çayı'nın taşmasıyla sele teslim oldu. Sel sularının tüm ilçe merkezini kapladığı Bozkurt'ta çok sayıda araç sel suları ile denize sürüklenirken, bazı araçlar ise sokak aralarında yığınlar oluşturdu. Sel sularının vurduğu çok sayıda ev ve iş yeri ise kullanılamaz hale geldi. Selin getirdiği çamur katmanı ve suların iş yerleri ile evleri doldurduğu ilçe merkezi adeta savaş alanına döndü.

Evlerin çatılarına ve sığındıkları yerlerde mahsur kalan insanları kurtarma çalışmalarının sürdüğü ilçede, sel sularına kapılan 5 kişinin ise hayatını kaybettiği öğrenildi.

Vedat Yunus İkizoğlu - Erdem Demirci - Cemal İlyasoğlu - İbrahim Şahin Demir
 

İLGİLİ HABER
Sel suları iş makinesini böyle yuttu Sel suları iş makinesini böyle yuttu
İLGİLİ HABER
Selde mahsur kalanlar helikopterlerle kurtarıldı Selde mahsur kalanlar helikopterlerle kurtarıldı
İLGİLİ HABER
Telefonuna ulaşamadığı eşinin sele kapıldığını düşündü Telefonuna ulaşamadığı eşinin sele kapıldığını düşündü

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.