Sel sonrası otomobilini tanıyamadı

Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketi hem can hem de mal kayıplarına neden oldu. Kentte 16 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi sonrası birçok ev ve araçta da büyük hasar meydana geldi. Sel felaketinin yaraları sarılmaya çalışılırken, bir yandan da araçları selde kaybolan vatandaşlar otoparklarda otomobillerini bulmaya çalışıyor. Sel felaketinin yaşandığı gün otomobili yağmur sularıyla sürüklenen vatandaşlardan Mehmet Akif Yetim, bir hafta sonra otomobilini buldu. Otomobilini tanımakta büyük zorluk yaşayan Yetim, hurda yığınına dönen otomobilini teyit ettirmek için akrabalarının da incelemesinin ardından aracın kendisine ait olduğunu anladı.

“Aracımızı tanıyamıyoruz”

Yaşanan sel felaketinde otomobilini park ettiği yerde bulmadığını ifade eden vatandaşlardan Mehmet Akif Yetim, "Bizim aracımız bir yolun kenarında duruyordu. Bize bu aracın bir köprünün altından çıkarttıklarını söylediler. Bizde peşine düştük ve plakasını falan bulmaya çalışıyoruz. Sadece aracımızla ilgili bir kamera görüntüsü ellimize geçti. Kamerada gördüğümüz görüntü aracımızın selle kapılıp askeriyenin içine girmesiydi. Yaşım 26 ilk defa böyle bir şey görüyorum. Hayatımda ilk defa böyle bir durum ile karşılaştım. Bu aracı kontrol ediyoruz halen bizim mi değil mi diye bakıyoruz. Onun için geldik” dedi.

“Otoparklar dolmak üzere”

Otopark görevlisi Okan Budak ise araçların kullanılamaz durumda olduğunu belirterek, “Sel Şanlıurfa'da uzun zaman aradan sonra ilk defa yaşandı. Şu anda birçok otopark dolmak üzere. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla araçlarını evlerinin ve tamircilerin önüne çıkarıyor. Şuanda tamircilerin önü de dolmuş durumdadır” diye konuştu.

Mehmet Basmacı – İbrahim Halil Aslan

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