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Sel, su baskınları ve heyelanların zarar verdiği Giresun'un Duroğlu Beldesi havadan görüntülendi

Sel, su baskınları ve heyelanların zarar verdiği Giresun'un Duroğlu Beldesi havadan görüntülendi
Sel, su baskınları ve heyelanların zarar verdiği Giresun'un Duroğlu Beldesi havadan görüntülendi

Giresun merkeze bağlı Duroğlu beldesinde gece etkili olan şiddetli yağışlar sonrasında sel, heyelan ve su baskınları yaşandı. Sel, su baskınları ve heyelanların zarar verdiği belde merkezi havadan görüntülendi.

Sel, su baskınları ve heyelanların zarar verdiği Giresun'un Duroğlu Beldesi havadan görüntülendi - Tıkla İzle

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde bir kaç gündür etkili olan şiddetli yağışlar Giresun'un Duroğlu beldesinde sel, heyelan ve su baskınlarına yol açtı. Belde merkezinden geçen Çengel Deresi'nin taşması sonucu dağlardan gelen çakıl, moloz ve ağaç parçaları belde merkezinde büyük maddi hasara yol açtı. Çok sayıda araç çamur yığınları altında kalırken, teresubat belde merkezinde hasara neden oldu. Ev ve iş yerlerini su basarken, ekipler kepçe yardımı ile evlerinde mahsur kalan vatandaşların yardımına koştu. Geceden bu yana kurtarma çalışmalarına AFAD, UMKE, Kızılay, Jandarma ve AKUT ekipleri katılırken; sel, su baskınları ve heyelanların zarar verdiği Duroğlu Beldesi havadan görüntülendi.

Tolga Şahin - Ozan Köse

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