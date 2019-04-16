Sel suları arasında can pazarı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan tarlada çalışan Kemal Aslan ve ailesi, bastıran yağış nedeniyle geldikleri traktöre binerek evlerinin yolunu tuttu. Sacır Deresi üzerindeki köprüden geçen traktör, taşan dere sularının arasında kaldı. Traktörün üstünde mahsur kalan aile, telefonla komşularına ulaştı. Mahalleli tarafından itfaiye ekiplerine haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Dakikalarca kurtarılmayı beklediler

Devam eden yağış ve her geçen dakika seviyesi yükselen su nedeniyle zor anlar yaşayan aile, dakikalarca kurtarılmayı bekledi. Olay yerine getirilen daha büyük bir traktör ile suyun içerisine giren mahalleli mahsur kalan traktör sürücüsü Kemal Aslan, eşi Münevver Aslan, çocukları Mehmet Aslan ve 11 yaşındaki Mustafa Kemal Aslan'ı tek tek sular içerisindeki traktörden çıkardı.

İş makinesi çamura saplandı

Islanan aile evine giderken suyun içerisinde kalan traktörü kurtarmak için ise bölgeye iş makinesi sevk edildi. Traktörü çekmek için gönderilen iş makinesi ise çamura saplandı. Yağışın azalması ve suların çekilmesi ile iş makinesi çamurdan, traktör ise kaldığı yerden çıkarıldı.