Sel suları İznik Bursa yolunu kapattı

Aşırı yağış sonrası İznik ilçesi ile Bursa arasındaki yol çöktü. Müşküle Köyü yakınlarında Katırlı Dağları'ndan gelen ve zeytin bahçelerinden karayoluna ve İznik Gölü'ne akan sel suları beraberinde kayaları ve ağaç parçalarını getirip yolu kapattı

Araç sürücüleri zor anlar yaşarken, Büyükşehir ve İznik Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.

Bazı araçların selde sürüklendiği dikkat çekerken, karayolu yapılan çalışmalarla yeniden trafiğe açıldı.

Mehmet Buldu-İlkay Altay



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