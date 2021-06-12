Sel suları motosikleti sürükledi, kanallar taştı

Beyşehir'de 15 dakika etkili olan yağmur ve dolu yağışıyla taşkınlar meydana geldi, caddeler adeta göle döndü. Yağış sırasında normalde boş olan ve sularını Beyşehir Gölü'ne boşaltan su kanalı taştı, göle dönen yollardaki sel suları da BSA kanalına aktı.

Yağış sırasında trafikte olan sürücüler ise gelen sel suları ile zor anlar yaşadı. Bir sürücü sularda aracı ile mahsur kaldı. Yol kenarında park halinde olan bir motosikleti ise sel suları sürükleyerek götürdü. Bu anlar ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Ali Rıza Önses

