Sel sularına kapılan 2 aylık hamile kadının cenazesine ulaşıldı

Felaketin 6'inci gününde Tut ilçesi Ömerova Deresi ve çevresinde jandarma ekipleri, polis ekipleri ve AFAD ekipleri çalışmalar gerçekleştirildi. Çalışmalar neticesinde Türk Silahlı Kuvvetleri Komando Birliği ekiplerince 20 kilometrelik alanda dron ile yapılan aramalarda Göksu Çayı üst kısmında bulunan kanal içerisinde Fatma Tekdal'a ait ceset tespit edildi. Dron ile tespit edilen cesedin bulunduğu yere Jandarma Su Altı Arama ve Kurtarma Ekipleri, Polis Dalgıç ekipleri ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yaptıkları çalışmalarla 2 aylık hamile Fatma Tekdal'ın cansız bedenini sudan çıkarttı. Tekdal'ın cenazesi ambulansla hastane morguna kaldırıldı. Öte yandan henüz bulunamayan Zeynep Zümra Tekdal'ı arama çalışmaları da devam ediyor.

Cihan Kizir



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