Sel sularında jet ski keyfi

Bahamalar'ın başkenti Nassau'da etkisini yitiren Dorian Kasırgası sonucu oluşan selden faydalanan 27 yaşındaki Tameka Lewis, sel sularında jet ski yaptı. Olağanüstü durumdan faydalanmayı ihmal etmeyen Lewis, jet ski keyfini de sosyal medya hesabından paylaştı.

"Ülkemi daha önce hiç böyle görmedim"

Ülkede 7 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan kasırga sonucu Lewis, biraz olsun insanları güldürebilmek ve umut verebilmek adına video çekip paylaştığını açıkladı. Lewis, “Kasırganın bize getirdiği en kötü ücret, duygusal ücret. Nassau'da kendimizi çaresiz hissediyoruz. Ülkemi daha önce hiç böyle görmedim” ifadelerini kullandı.