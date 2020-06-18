Sel sularında sürüklenen kadın konuştu

Bursa'da öğle saatlerinde merkez Osmangazi İlçesi İvazpaşa ve Tahtakale Semtleri'ni sel suları bastı. Uludağ'ın eteklerinden inen sel suları önüne ne kattıysa sürükledi. İvazpaşa Mahallesi'nde oturan 73 yaşındaki Emriye Kahvecioğlu da Pınarbaşı Mezarlığı yakınlarında sel sularına kapıldı. Yaşlı kadın Eskici Mehmed Dede Türbesi karşısındaki merdivenlerden Tahtakale'ye doğru sürüklendi. Bir aracın hızını azalttığı yaşlı kadın Yokuş Caddesi'nde esnaf Sinan Yılmaz tarafından kurtarıldı. 112 ambulansıyla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kahvecioğlu burada müşahede altına alındı.

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Kahvecioğlu, "Birden bire oldu. Nasıl olduğunu bende anlayamadım. Denizde boğuluyorum sandım. Çok kötüyüm. Çok ağrım var. Beni kurtaranlardan Allah bin kere razı olsun. Beni çekip aldılar" dedi.

Röntgeni çekilen yaşlı kadının merdivenden sürüklenirken sağa sola çarpması sebebiyle vücudunda kırıklar olabileceği, bir süre hastanede tedavi altında tutulacağı öğrenildi.

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Burak Türker

