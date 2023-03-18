Sel sularının devirdiği tırın sürüklenme anı kamerada

Şanlıurfa'da meydana gelen sel felaketinde 16 kişi hayatını kaybederken kullandığı tır ile birlikte sele kapılan 24 yaşındaki Emin Ergün ise aranıyor. Bozova-Hilvan yolunda kullandığı tır ile birlikte sele kapılan sürücüyü arama çalışmaları Atatürk Baraj Gölü'nde yoğunlaştırıldı.

Son görüntüleri ortaya çıktı

Öte yandan tırın sel sularından geçmeye çalışırken devrilmesi ve sürüklenmesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Devrilen tır, suya kapılarak gözden kayboluyor.

Bekir Şeyhanlı



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