Sel sularının gelişini meraklı bakışlarla izlediler

Sel sularının Sarıgöl yakınlarındaki bir kanala dolduğu anlarda çevredeki vatandaşlar da meraklı bakışlarla o anları izledi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde sağanak yağış zarara neden oldu. Şeyhdavutlar yolu büyük zarar görürken ekiplerin yoğun çalışması sonucu yol gece yarısı yeniden trafiğe açıldı. Yağış nedeniyle Çınarlı Dereden gelen ve çevreye taşan sel suları üzüm bağlarına doldu. Sarıgöl yakınlarından geçen kanalı da sel suları doldurdu. Çok sayıda meraklı vatandaş ise o anları izleyerek telefonlarıyla kayıt altına aldı.

Vehbi Sarıhan



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