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Sel sularının sürüklediği minibüsü yoldaki delik yuttu

Sel sularının sürüklediği minibüsü yoldaki delik yuttu
Sel sularının sürüklediği minibüsü yoldaki delik yuttu

Kolombiya’da yağmur sularının sürüklediği minibüsü yolda açılan devasa delik yuttu.

Sel sularının sürüklediği minibüsü yoldaki delik yuttu - Tıkla İzle

Kolombiya'da yağmur sularının sürüklediği minibüs yolun ortasındaki deliğin içine düştü ve ortadan kayboldu. Şiddetli sağanak yağışlar Kolombiya'nın, Barranquilla şehrini vurdu. Her yağmur mevsiminde Barranquilla şehrinin sokaklarında alt yapı yetersizliği nedeniyle oluşan bu nehirler her yıl bu dönemde pek çok can ve mal kaybına neden oluyor. Şiddetli yağışlar şehrin güneyindeki San Roque semtinde caddede asfaltta devasa bir delik açtı.

Bir telekomünikasyon şirketinin iki teknisyeni, nehir haline gelen sel sularını fark ettiklerinde sokakta bir kablo tesisatı kurdu. Hemen, araçlarını işlerini yaptıkları evin önündeki bir çite bağlamaya çalıştı. Ancak yağmur suları, çiti minibüsle beraber deliğe sürükledi. Sonra da yuttu. Görüntülerde insanlar iki teknisyenin aracın içinde bulunduğunu söyleseler de gerçek daha sonra ortaya çıktı. Teknisyenlerin minibüsü bağladıkları evin içine sığındıkları ortaya çıktı.  

Serkan Bayar

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