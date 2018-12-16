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Sel sularıyla dolan evde can pazarı

Sel sularıyla dolan evde can pazarı
Sel sularıyla dolan evde can pazarı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak yağışlarla oluşan sel, bir sitenin duvarını yıktı. Sel sularıyla dolan zemin kattaki dairede mahsur kalan ev sahibi, eşi ve köpekleri yüzen mobilyalara tutunarak küçük bir pencereden kurtulmayı başardı.

Sel sularıyla dolan evde can pazarı - Tıkla İzle

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak yağış Bitez Mahallesi'nden sonra Gündoğan Mahallesi'ni vurdu. Bitez'de dere yatağının taşmasına neden olan sel nedeniyle Gündoğan Mahallesi'ndeki birçok evi su bastı. Gündoğan Mahallesi'ndeki bir sitenin duvarını patlatan sel suları, daha sonra sitedeki evlere doldu. Sel sularının tamamen doldurduğu zemin kattaki dairede evde mahsur kalan Atilla Yeşil, eşi ve köpekleri, evde yüzmeye başlayan mobilyalara tutunup küçük bir pencereden dışarı çıkarak kurtulmayı son anda başardı. 

Yaşadıkları korku dolu anları anlatan ev sahibi Atilla Yeşil, bir anda sitedeki duvarın yıkıldığını söyleyerek, “Biz kurtulmaya çalıştık, kapı açılmayınca yüzen mobilyalara tutunarak küçük bir pencere bulduk. Ben, eşim ve köpeğimiz bu pencereden çıkarak kurtulduk. Biz şanslıydık ama ev tamamen sular altında kaldı” dedi.

Sel sularının vurduğu mahallede Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, su dolan evlerindeki tahliye çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede hasar tespit çalışmaları devam ediyor.  

Eren Ayhan

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