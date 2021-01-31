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Sel ve fırtınanın vurduğu Arsuz havadan görüntülendi

Sel ve fırtınanın vurduğu Arsuz havadan görüntülendi
Sel ve fırtınanın vurduğu Arsuz havadan görüntülendi

Hatay'da sel ve fırtınanın vurduğu Arsuz ilçesi havadan görüntülendi.

Sel ve fırtınanın vurduğu Arsuz havadan görüntülendi - Tıkla İzle

Arsuz ilçesinde şiddetli fırtına ve sağanak nedeniyle zarar gören bölgede hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Tarlaları ve ürünleri zarar gören vatandaşlar, her şiddetli yağmurda yaşanan su baskınlarının kalıcı çözümlerle önlenebilmesi için yetkililerin yardımını beklediklerini söyledi.

AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, beraberindeki heyetle birlikte su altında kalan bölgelerde yaptığı inceleme sonrası açıklama yaptı. Afetten dolayı zarar gören vatandaşların zararlarının devlet tarafından karşılanacağını belirten Özel, ayrıca Devlet Su İşleri tarafından bölgede benzer afetler yaşanmaması için inceleme, tespit ve çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Ahmet Seher
 

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