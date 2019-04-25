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Sel ve toprak kaymasında ölenlerin sayısı 70'e yükseldi

Sel ve toprak kaymasında ölenlerin sayısı 70'e yükseldi
Sel ve toprak kaymasında ölenlerin sayısı 70'e yükseldi

Güney Afrika’nın doğu kıyılarında etkili olan sağanak yağışlarla meydana gelen sel ve toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 70’e yükseldi.

Güney Afrika'nın KwaZulu-Natal eyaletinde son birkaç gündür etkisini sürdüren yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 70'e çıktı. Yetkililer, kurtarma ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarına devam ettiğini açıkladı. 

KwaZulu-Natal eyaleti Başbakanı Sihle Zikalala, bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında hayatını kaybedenlerin sayısının 70'e çıktığını, bin kişinin evsiz kaldığını doğruladı. Zikalala, "KwaZulu-Natal'da ilk kez böyle bir insan kaybı yaşıyoruz" dedi. 

Şiddetli yağışlar, bu hafta Güney Afrika'nın güneybatısındaki KwaZulu-Natal ve Doğu Cape'te yaşayan insanları ve bölgelerin altyapılarını etkiledi. Dün KwaZulu-Natal'ı ziyaret eden Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, aşırı hava koşullarından etkilenenlere yardım etmek için devlet fonlarının kullanılacağını söyledi. 

Kurtarma ve tahliye çabalarına yardımcı olmak için Güney Afrika askeri personeli bölgelere gönderildi. Güney Afrika Hava Durumu Servisi, daha şiddetli yağmur ve rüzgarın yolda olduğu konusunda uyardı.  

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