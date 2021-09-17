Sel ve yangın bölgelerine yapılan yardımlar 124,3 milyon TL'ye ulaştı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, geçtiğimiz günlerde yaşanan sel ve yangın afetlerinden etkilenen bölgelere yapılan yardımın 124,3 milyon TL'ye ulaştığını duyurdu. Bakan Yanık, yangın ve sel gibi afetlerde vatandaşların yanında olduklarını ve normal zamanlarda yapılan sosyal yardımlardan farklı olarak bu dönemlerde muhtaçlık şartı gözetmediklerini söyledi.

“Sel bölgelerine aktardığımız miktar toplam 67 milyona ulaştı”

Karadeniz Bölgesi'nde gerçekleşen sel felaketi sonrasında hızlı bir şekilde bölgede çalışma yaptıklarını belirten Bakan Yanık, “Felaketten etkilenen vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için ilk olarak Rize ve Artvin'e toplamda 6 milyon TL kaynak aktardık. Daha sonra ise Kastamonu, Sinop ve Bartın'da da yaşanan felaketin ardından bölgeye toplamda 60 milyon TL gönderdik. En son Kastamonu'ya gönderdiğimiz 7 milyon TL ile sel bölgelerine aktardığımız miktar toplam 67 milyona ulaştı” dedi.

Bakan Yanık, diğer yandan Akdeniz ve Ege'de gerçekleşen orman yangınlarında da aynı hassasiyetle yardımların ulaştırıldığını ve bu kapsamda toplamda 51.3 milyon TL kaynak aktardıklarını vurguladı.

Sosyal yardımlar afetzedelere ulaştırılıyor

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde sosyal yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasında Bakanlık olarak etkin bir rol oynadıklarını ifade eden Yanık, detayları şu şekilde paylaştı:

“Afet bölgelerine yapılan sosyal yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması hususunda hassas bir çalışma yürütüyoruz. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız (SYDV) aracılığıyla yerel tespitler yapılıyor. Kimin ne tür ihtiyacı varsa belirleniyor. Ardından SYDV'lerimize aktardığımız kaynak vatandaşlarımıza ulaştırılıyor. Dolayısıyla nerede bir afet olsa Bakanlığımıza bağlı ekipleri, o afetin yıkıcı etkisini ortadan kaldırmak üzere o bölgelerde görebilirsiniz.”

Ömer Faruk Karataş



