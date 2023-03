Selahaddin Dinçel: 'Hücum futbolunu oyuncu karakteri belirliyor'

Karşıyaka'nın teknik direktörü Selahattin Dinçel, Karşıyaka'nın ligdeki konumunu ve hedeflerini İhlas Haber Ajansı'na (İHA) değerlendirdi. Karşıyaka isminin bu lig için çok fazla olduğunu dile getiren Dinçel, "Karşıyaka ismi bu lig için çok fazla bir camia, Süper Lig'i görmüş ve spor kültürü olan bir kulüp" diye konuştu.

“Sezon sonunda hedefimize ulaşacağız”

Yaşanan deprem felaketinin her sektörü olumsuz etkilediğini söyleyen Karşıyaka'nın teknik direktörü Selahattin Dinçel, "Devrenin son üç haftası göreve geldik. O dönemi kayıpsız geçtik. Devre arasında hem transfer yapma şansımız hem de çalışma ortamının oluşması bizi ikinci yarıya daha iyi hazırlayacak diye düşündük. İkinci yarıya da iyi başladığımızı düşünüyorum. Fakat son dönemde yaşadığımız deprem felaketinden dolayı ister istemez sadece futbol değil, ülkedeki her sektör, her insan etkilendi. Bu hafta itibariyle yeni bir sayfa açıldı ve ligler başlıyor. Tabii kazandığınız zaman puan farkı kapanıyor. Ama berabere kaldığınız veya kaybettiğiniz zaman puan farkı açılıyor. Bunun olması çok doğal. Ben, genel olarak takımımıza baktığımda Karşıyaka camiasının bu takıma sahip olduğunu düşündüğümde sezon sonunda mutlaka hedefe ulaşacaktır, benim en ufak bir kaygım yok” ifadelerini kullandı.

“Hücum futbolunu oyuncu karakteri belirliyor”

Hücum futbolu hakkında da açıklamalarda bulunan Dinçel, “Hücum futbolunu oyuncu karakteri belirliyor. Elinizde oyuncu yapısına göre hücum futbolu oynuyorsunuz. Taraftar zaten hücum oyununu seviyor. Kesinlikle taraftarlar savunma yapılmasını sevmiyor ve keyif almıyor. Ben de hücum futbolunu seven bir teknik adamım özellikle devre arasında takımımıza dahil olan arkadaşlarımız hücum bölgesine zenginlik kattılar. Yeni oyuncuların gelmesi, devre arasının sağlıklı bir şekilde geçmesi bize hücum futbolunda daha iyi işler yapabileceğimizi gösterdi. Bu hafta Hacettepe maçında yine hücum oynayacağız hem de taraftarımızla birlikte kazanacağız" değerlendirmesini yaptı.

"Karşıyaka bu lige misafir"

Deplasman maçlarını da kazanarak yollarına devam etmek istediklerini belirten Dinçel, sözlerini şöyle noktaladı:

"İç sahada oynayan Karşıyaka ile dış sahada oynayan takım ile özellikle son iki deplasman maçımızda bariz farklar gördük. Bunu sentetik zemine bağlayabilirsiniz ama bunun böyle olmaması lazım. Karşıyaka içeride ve dışarıda her maçı kazanmak için oynamalı. Deplasmanlarda kazanarak devam etmek istiyoruz. Karşıyaka ismi bu lig için çok fazla bir camia, Süper Lig'i görmüş ve spor kültürü olan bir kulüp. Ben Karşıyaka camiasının bu ligde misafir olduğunu düşünüyorum. Karşıyaka her rakipten güçlüdür, özellikle taraftarı çok büyük etkendir. Saha içerisinde oyuncular, tribünde taraftarlar bir bütün olup her zaman söylediğimiz gibi bir üst lige çıkacağız. Sezon sonunda bu camia kupayı kaldıracak ben inanıyorum."

Hasan İnce

