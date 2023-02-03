Selahattin Baki: 'Ali Palabıyık Fenerbahçe'ye operasyon yapmak için görevli gelmiştir'

Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Selahattin Baki, Yeni Adana Stadyumu önünde Ali Palabıyık'a çok sert sözler söyledi. Baki, ”Bu akşam sadece bu sezonun değil son dört, beş sezonun özetini gördük. Ali Palabıyık çok net söylüyorum, Fenerbahçe'ye operasyon yapmak için görevli gelmiştir. Vücut lisanı verdiği vermediği bütün kararlarda her şey ortada. Bir takım daha fazla nasıl katledilebilir, bunun başka örneği varsa onu da konuşalım. Net bir gol atıyoruz, sayılmıyor. Üç tane net penaltımız var, verilmiyor. Son dakika beraberliği yakalıyoruz, net bir gol. VAR olmasa onu da vermemeye kalktı. Başta Fenerbahçeliler olmak üzere, bütün futbolseverler iyi hatırlar. Ivan Bebek gibi şeref yoksunu, haysiyet yoksunu bir hakem vardı. Ali Palabıyık'ı tebrik ediyorum, onun da önüne geçti bugünkü performansıyla” şeklinde konuştu.

"Kim verdi bu emri sana Fenerbahçe'yi katletmen için?"

Baki, sert açıklamalarına şöyle devam etti:

”Ali Palabıyık, seni kim atadı bu maça? Kim verdi bu emri sana, Fenerbahçe'yi katletmen için? Bu maçın şifresi çözülmeden, Türk futbolunun, Türk liginin şifresi çözülemez. Yeter artık. Sivas, Galatasaray maçında ofsaytımsı skandalıyla şu anki en büyük rakibimize şampiyonluk yolunda 3 puan, bize bu gibi maçlarda bir puanı zor alacağımız senaryolar. Bir daha bu Ali Palabıyık'ı Fenerbahçe maçını bırakın hiçbir Türk takımının alt lig dahil maçında görmek istemiyorum. Ivan Bebek örneği çok önemli bir örnek. O günden beri benim gördüğüm en net bir camiayı katletti. Hakemle tartışıyorum, vücut lisanındaki rahatlık, Fenerbahçe'ye verdiği darbelerden sonra gülümseyerek verdiği cevaplar, sporcumuza karşı kullandığı üslup.”

"Bu savaşta ya beraber kaybedeceğiz, ya da beraber kazanacağız"

Son olarak Fenerbahçe camiasına seslenen Baki, ”Beraber olalım, bu savaşta ya beraber kaybedeceğiz, ya da beraber kazanacağız. Biz birlik olursak, yakın geçmişte de örneklerinin olduğu gibi biz bu ligi de bitiririz, bu ligi de şampiyon bitiririz. Son bir kere daha Sayın Büyükekşi'ye soruyorum, bu maçın şifresini çözmeyi düşünüyor mu? Ne gibi bir açıklama yapmayı düşünüyor. MHK değişimin ne kadar yerli yerinde olduğunu gördük. Bu yıllardır yer etmiş, anti Fenerbahçe lobisi. Geldiğimizden beri savaş verdiğimiz zihniyet giderayak son bir darbe vurdu gitti Fenerbahçe'ye. Bundan sonrası TFF'de, Sayın Büyükekşi'de ve yönetiminde” diyerek sözlerini noktaladı.

Süleyman Cenk İdaye - Serkan Çetinkaya

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