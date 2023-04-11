Selahattin Baki: 'Fenerbahçe bu sezon 3. kez şampiyonluk yarışından koparılmaya çalışıldı'

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1'lik skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, çok önemli kritik bir virajı döndüklerini ifade ederek, “Öncelikle takımımızı tebrik ediyorum. Çok önemli kritik zorlu bir virajı döndük. Bugün ciddi anlamda konuşulması gereken yine vehametler yaşandı. Fenerbahçe'nin bu akşam herkesin gözü önünde planlı ve programlı bir şekilde bu sezon 3. kere şampiyonluk yarışından koparılmaya çalışıldı. Türkiye'nin açık ara bütün maçlara giden futbol severler iyi bilir. Saha zemininin tribünlere en uzak olduğu ve bizim en uzak tribünün en ücra koltuğundan rahatlıkla görebildiğimiz penaltıyı ne hikmetse ne sahadaki hakem görebildi ne de vardakiler uyarıp olayı Fenerbahçe lehine çevirmeyi uygun gördüler. Bu artık kabul edilemez bir notaya gelmiştir. İşte günlerdir algılar, manipülasyonlar Lale Orta diyorlar ama bu hakemler Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak algısı dün bir kaç programda gördüm utanma da kalmamış insanlarda. Herhalde bu işten bir tek bu hakemlerin haberi yok. Artık herkesin gözü önünde ciddi anlamda bir çadır tiyatrosuna döndü bu iş. Ben hem Lale Orta'ya hem MHK'ye hem de TFF'nin bütün kurumlarına sesleniyorum. Artık bu algıcılardan bu lobilerden korkmayın. Bari bu son kalan 2 ayda herkes işini doğru yapsın objektif yapsın. Bari ligin kalan itibarını son objektiflik kırıntılarını kurtarmaya çalışalım hep beraber” ifadelerini kullandı.

“Kendilerine bu önümüzdeki salı günü bu programı yapmalarını söylüyorum”

Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'un ligde tartışmalı pozisyonlarla ilgili yaptığı açıklamayla ilgili Baki, “Salı günleri normalde olması gereken ama bugüne kadar bir türlü şahit olamadığımız adaletin bekçileri rakibimiz bir program yapacaktı hatırlıyorsanız. Her salı günü adaletle alakalı rakipler dahil yenilen bütün hakları masaya koyacaklardı. Kendilerine bu önümüzdeki salı günü bu programı yapmalarını söylüyorum. Bugüne kadar zaten çok fazla pozisyon birikmişti bugünkü maçtan da çok malzeme çıkar. Madem herkes için adalet hadi bakalım bugünkü maç dahil olmak üzere bütün birikmiş işleri bir masaya koyun da hep beraber bir hesabı görelim bir hesabı keselim. Her şeye rağmen bu kadar algıya bu kadar nefatifliğe üçüncü defa Fenerbahçe'nin boynuna ip dolaşılmasına çalışmasına rağmen Fenerbahçe'nin iki kulvarda yoluna devam ediyor ve biz bugün çok psikolojik bir eşik döndük. Umarım bugün itibariyle camiamızı ve taraftarımızı arkamıza alıp son iki aylık dönemeçte hep beraber mutlu sona adım adım gideriz” dedi.

“Yani hakem katletti de takım refleks gösterdi”

Karşılaşmadaki tartışmalı pozisyonlarla ilgili bir girişimde bulunulacak mı? Diye yöneltilen soruya Selahattin Baki, “O kadar başka vehametler yaşanıyor ki, gol pozisyonu evet tartışmaya açık olması gereken bir gol pozisyonu bazı avrupadaki liglerde çok rahat gol verilecek bir pozisyon bir de Emre Mor'un maçın başından sonuna kadar yediği dayak var. Kimse bunu da konuşmuyor. Ciddi anlamda bir hakem katliamının ucundan döndük. Yani hakem katletti de takım refleks gösterdi. İki kupada sonuna kadar gidecek bir büyük takım refleksi 2gösterdi de bugünü kurtarabildik” şeklinde konuştu.

Beşiktaş'ın ligden çekilen takımlarla oynanan maçlarla ilgili bulunduğu taleple ilgili, “Ben Selahattin Baki olarak yapacağım bir yorum yok. Başkanımız daha sonra açıklama yaparlar” dedi.

“Fenerbahçe oyuncusunun top ayağına geldiği zaman onu ıslıklamanın kime ne faydası var”

Fenerbahçe'nin 4-2'lik skorla kaybettiği Beşiktaş maçı sonrasında taraftarın yönetime yaptığı protestolarla ilgili Baki, “Taraftarda tabii ki birikmiş bir negatiflik birikmiş bir umutsuzluk birikmiş bir travma var bunu her zaman zaten söylüyoruz. Toplam 9. yıla giriyoruz ancak ben hep söylüyorum bize yapsınlar. Yani sahada oynandığı zaman ben böyle bir jenerasyondan geliyorum tribünlerden. Sahada oynanırken Fenerbahçe oyuncusunun top ayağına geldiği zaman onu ıslıklamanın kime ne faydası var, hiçbir faydası yok. Hala ve hala ayaktayız ve hala iki kupada yolumuza devam ediyoruz. Bundan en azından takımının etrafında kenetlenmelerini rica ediyorum. Bugün de büyük bir eşik döndük. Son 8 haftayı bari kurtaralım. Korkusuz bir mık korkusuz bir tef yönetimi bekliyoruz artık” diye konuştu.

Galatasaray tarafından ellerinde gerekli belgelerin olduğunu ve sezon sonu açıklayacağız şeklinde yapılan açıklamaya değinen Baki, “Tipik ve klasik açıklamalar. Bence varsa madem herkes için adalet Türk futbolunun bekası için açıklasınlar görelim ama gene açıklamayacaklar" dedi.

“Belgelerin zafermiş gibi masaya koyulması büyük bir raconsuzluk”

Erden Timur'un katıldığı bir televizyon programında Zaniolo transferiyle ilgili Fenerbahçe'nin yaptığı resmi teklifi paylaşmasıyla ilgili, “Bunlar birçok yöneticinin futbolla alakalı görev alan yöneticilerin ellerinde bazen menajerlerin bazen kulüp yetkililerinin fiyat artırmak için teklifleri attıkları doğrudur. Bizde de bugüne kadar bir sürü Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray teklifleri var. Ama bunu canlı yayında bu şekilde böyle bir zafermiş gibi masaya koymak da büyük bir raconsuzluk bana göre. Biz hiçbir zaman bu toplara girmedik Fenerbahçe olarak da girmeyiz” dedi.

Enes Gümüş



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