Selahattin Baki: 'Kimseyi bulamadık Pereira'yı getirdik diye hava oluşturuldu'

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Dereağzı Tesisleri'nde Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki açıklamalarda bulundu. Yeni sezonun Fenerbahçe için hayırlısı olması temennisinde bulunan Baki, “Bugün 3 Temmuz birkaç cümle kurmazsam olmaz. Bu hain terör örgütünün Fenerbahçe'mize organize ettiği kumpastan bu yana 10 sene geçti. 10 koca yıl.

Bu 10 sene geçtikten sonra bugünkü duruma baktığımızda biz o gün de haklıyız demiştik bugün de diyoruz. Bu kumpası kuranların hepsi bugün ya hapiste ya firari durumdalar ya da vatan haini konumundalar ama bugün Fenerbahçe burada dimdik ayakta.

Her zaman söyledik haklıyız kazanacağız diye ve kazandık. tabi bu 10 senelik süreçte en karanlık ve umutsuz görünen günlerde gerek Fenerbahçe camiamız için gerek haksız yere kumpasa uğrayan askerlerimiz için gerek Cumhuriyetimiz için sarı-lacivert duvarı kuran bu karanlığa fener olan her bir bireye selam olsun” dedi.

“Kimseyi bulamadık Pereira'yı getirdik diye hava oluşturuldu”

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira ile ilgili konuşan Selahattin Baki, “Biz birkaç hoca adayıyla görüştük bugüne kadar takip ettiğim kadarıyla bu sefer yüzde 80'ini kimse tutturamadı. Gerek geleneksel gerek sosyal medya. BU da bizim açımızdan iyi bir şey. Sizin açınızdan iyi olmayabilir ama bizde bu sene işler böyle işliyor. Şimdi biz çok net konuşacağım. Kimseyi bulamadık da Vitor Pereira'yı getirdik gibi bir hava oluşturuldu ama kesinlikle öyle bir şey yok.

Zaten kariyer olarak kesinlikle itibarsızlaştırılacak bir teknik direktör olduğunu düşünmüyoruz. Son 5-6 yıla baktığımızda hatta görüştüğümüz hoca adaylarına baktığımız zaman en yüksek puan ortalamasını yakalayan ciddi başarılar kazanmış, başarı kazanmasa bile tepelere oynamış bir teknik adamdan bahsediyoruz. Bizim bu sene vakit kaybı diye bir şeyimiz söz konusu değil. Öyle bir kredimiz yok. Bizim bu sene Samandıra'ya gelecek eşofmanını giyecek hemen tekeri döndürecek bir teknik direktör arayışımız vardı.

Bununla beraber görüştüğümüz her hoca adayıyla da takımın analizini yaptırdık. Buraya kim gelecektiyse de hemen hemen hazır gelecekti. Yani dersini çalışmış kendi teşhisleriyle gelecekti. Çok doğaldır ki daha önce Fenerbahçe'de çalışmış başarının ucundan bana göre kıl payı dönmüş ve gerçekten teknik direktörlük cv sine ben Fenerbahçe'de şampiyon olduğumu yazdırmak isteyerek buraya geliyor. Şöyle bir cümle kullandı hiç futbolun analizlerine girmeye gerek yok kendisi gelince anlatır kafasındaki teknik detayları ama dedi ki Fenerbahçe'de kupa kazanamamak benim kariyerime bakınca gerçekten göğsümde tıkalı kalıyor nefes alırken zorlanıyorum aklıma geldiği zaman dedi. Ben bu yarım kalan tutkuyu aşk hikayesini bitirmek istiyorum dedi. Dolayısıyla biz bunu yazarken resmi sayfamızda aslında hocanın cümleleriydi bu.

Taraftarın haklı olduğu birçok konuda olabilir ama işin içinde Fenerbahçe olduğu zaman haberler daha değerli olduğu için biraz daha abartılarak maalesef sunuluyor. İnsanlar gaza getiriliyor. Bizim ilk resmi maçımıza neredeyse 40 gün var. Yani biz Topuk Yaylası'na hocamızla beraber çıkıyoruz. Tabi ki pazartesi dedik cuma açıklandı o 4-5 günlük süreç için eleştirileri kabule edebiliriz ama sanki dünyanın sonu Fenerbahçe hiçbir hoca bulamıyor Fenerbahçe hocasız sezona başlıyor gibi bir algı yapıldı. Bizim Avrupa'da ön eleme oynayan rakiplerimizde hocasız sezon açtı bir kişi konuşmadı. Bunu da futbol kamuoyunun takdirine bırakmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Pereira para pul derdi olmayan birisi”

Pereira'nın kariyerine değinen Baki, “O zaman geldiği zaman kariyerinde Porto ve Olympiakos ile kazanmış olduğu şampiyonluklar vardı. Bu geçen 5 yıllık sürek zarfında sektör fark etmeksizin herkesi bir olgunlaştırıyor. İçinde kalmışlık bazı insanlar için çok büyük motivasyon kaynağıdır. Bu bence hepimize olmuştur konu fark etmez. Dolayısıyla herhangi bir para pul derdi de olmayan birisi onu da söyleyebilirim. Hiç para pul neredeyse konuşmadık. Ben Fenerbahçe ile özgeçmişini uzun planlı çok güzel futbol planlarımı yürürlüğe koymak istiyorum bunu da şampiyonlukla taçlandırmak istiyorum dedi.

O günden bugüne artık çok daha motive geçen sefer kıl payı kısa kalmanın vermiş olduğu bir hüzün ve agresif bir tutku var onu da çok net hissettim. Zaten kendisi gelince de görürsünüz. Son derece içimiz rahat. Görüştüğümüz bütün hocalara teşekkür ediyorum. Bugüne kadar hepsine biraz ders çalıştırdık bizim için çok fazla maç seyretmek analiz yapmak zorunda kaldılar ama Vitor Pereira hocamızda karar kıldık.

Birçok sebepten ötürü hem vakit kaybetmemek hem burayı tanıyor oluşu açısından ülke dinamiklerini medya dinamiklerini biliyor buradaki baskıyı biliyor. Taraftarla iyi bir diyaloğu vardı hem duygusal hem tutkulu hem de içinde kalmışlık. tüm bunların devamında bir de kendisinin takımla ilgili bize vermiş olduğu analizler Vitor hocamızda karar kıldık hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

“Vitor Pereira Topuk'ta ilk antrenmanda takımın başında olacak”

Vitor Pereira'nın transfer raporu ile alakalı soruya cevap veren Baki, “Transferle ilgili bir rapor sundu ama o rapora girmeyeceğim. Hem giden hem kalan herkesten haberi var. Topuk'ta ilk idmanda takımın başında olacak. Pereira ile birkaç kere git gelli konuşmalar oldu. Vizim bu saatten sonra hata yapacak pek lüksümüz de yok. Sonuç itibarıyla biz 4 haftadır bu tempodaydık. Diğerlerine göre daha az maliyetli değil adam nerdeyse hiç para pul konuşmadı çok motive. Bizim tabi ki aklımızdaki bütçeye uygun birçok aday da vardı ama doğrusu Pereira'ydı çok finansal işler yumuşak ve basit geçti” dedi.

“Taraftarlarımızdan bu sene kenetlenmelerini istiyoruz”

Fenerbahçe'nin sportif direktörü ile alakalı konuşan Baki, “Sportif direktörlükle ilgili sezona başlamadan başkanımızla görüşme fırsatınız olacak. Orada başkanımızın cevap vereceği bir soru. Başkanımızın ısrarla üzerinde durduğu huzur ve disiplinin Samandıra'dan başlayacağı Samandıra'dan inşaa edileceği ve enerjinin oradan yayılacağı bir Fenerbahçe olacak bu sene. Taraftarımızdan bu sene etrafımızda kenetlenmesini istiyoruz bu sene kritik. Kol kola girip bu yarım kalan hikayeyi tamamlamamız lazım. Bu sene çok kritik” şeklinde konuştu.

“Caner Erkin hocayı ilk karşılayacak”

Daha önce Pereira ile 2015-2016 sezonunda bir tartışma yaşayan ve kadro dışı bırakılan Caner Erkin ile alakalı açıklama yapan Selahattin Baki, “4-5 ay evvel bir deplasmandan dönerken ben yönetimde değildim laf lafı açtı Caner ile bu konuyu konuştuk bana kendisi anlattı dışarıya yansıyan kadar büyük bir olay olmadığını söyledi. O zaman Pererira'nın geleceği gündemde yoktu şans eseri öğrenmiştim. Hatta araları iyiymiş, Caner'de hocamızı ilk ben karşılayacağım dedi” ifadelerini kullandı.

Son olarak Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Pereira'nın 4 yardımcısıyla geleceğini söyledi.

Ozan Buğra Koşar - Uygar Aydın

