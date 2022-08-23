Selahattin Baki: 'Onyekuru karşılaşma boyunca tribünleri tahrik etti'

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Adana Demirspor'u 4-2 mağlup eden Fenerbahçe'de Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki karşılaşmanın ardından konuştu. Galibiyeti taraftarlara armağan eden Baki, “Zaman zaman güzel futbol, zaman zaman stresli anlar oldu. 3-0'dan sonra daha rahat kazanmamız gereken bir maçtı. Biraz sıkıntı yaşadık ama çocuklar reaksiyon gösterdi, hocamız reaksiyon gösterdi. Taraftarlarımız kendine geldi, sahanın üzerine çöktü.

Hepsi bir araya gelince 4. golü attık ve kazandık. Daha 3. hafta, köprünün altından çok su akar. Hocamızın felsefesi oturunca, eskilerle yeniler kaynaşınca daha da iyi olur. Hocamızın bir haritası var ve bu yolda ilerleyerek şampiyonluğun en büyük adayı olduğumuzu herkese ispatlayacağız” dedi. Adana Demirspor camiası ve Murat Sancak'la çok iyi ilişkileri olduğunu de söyleyen Baki, “Kendisine geçmiş olsun diyorum, biz kazandık. Devre arasında Adana Demirspor'un bazı personellerinin üsluplarını yadırgadık. Bu kadarına gerek yoktu. Olayı büyütmeye gerek yok, bazen böyle şeyler olabiliyor. Çok büyütmemek lazım ama biraz yadırgadık.

Bir konuya da özellikle girmek istiyorum. Ulu Önder Atatürk boşuna “Sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını seviyorum” diye boşuna söylememiş. Bazı provokatif hareketlerin karşılığı sokakta oluyor. Bugün Onyekuru, maç devam ederken, maç bittikten sonra, kendi taraftarlarını selamlamaya giderken dahi, Fenerbahçe taraftarını devamlı tahrik etmeye çalıştı. Bu hareketleri Adana Demirspor'un takdirine bırakıyorum” ifadelerini kullandı.

“Biz izimizi belli etmeyiz”

Maçın hakemi hakkında konuşmak istemeyen Selahattin Baki, transfer konusunda soruları da yanıtlayarak “Hakemle ilgili çok yorum yapmak istemiyorum çünkü maçın tekrarına bakalım önce. İlk intibama göre maça etki edecek bir durum yok. Forvet konusuna gelince, biliyorsunuz bizim farklı bir yoğurt yiyişimiz var, hiçbir zaman haber yaptırmayız ve imzalandığı zaman açıklarız. Bu durum bazı insanlara ters gelebiliyor. Ama sonuç itibariyle transfer ciddi iştir. Algıyla yapılmaz. Bugüne kadar olduğu gibi karda yürüyüp izimizi belli etmeden imza atınca açıklayacağız” açıklamasını yaptı.

Bozhan Memiş

