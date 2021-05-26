Selahattin Demirtaş'ın yargılanmasına devam edildi

İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya başka suçtan tutuklu olan sanık Demirtaş, SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile katıldı. Duruşmada Demirtaş'ın avukatları da hazır bulundu. İfade veren Demirtaş, "Kimseye hakaret etmedim. Hükümet politikalarını sert bir şekilde dile getirdim. Görevimi yaptım" iddiasında bulundu.

Hakim Selahattin Demirtaş'ın 'milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılmasının anayasa aykırı olduğu' yönündeki iddialarının mahkemece ciddi görülmediği gerekçesi ile Anayasa Mahkemesi'ne başvurulmasına yer olmadığına karar verdi.

Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Melike İnal

