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Şelaleye düşen oğlunu kurtarmak isterken hayatını kaybetti

Şelaleye düşen oğlunu kurtarmak isterken hayatını kaybetti
Şelaleye düşen oğlunu kurtarmak isterken hayatını kaybetti

Giresun’un Espiye ilçesinde şelaleye düşen oğlunu kurtarmak isteyen baba, kafasını taşa çarparak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Espiye ilçesi Soğukpınar beldesinde Bursa'dan memleketine izne gelen Veli Eyice (40), 13 yaşındaki oğlu Doğan Eyice ile Pangal şelalesini ziyaret etti. Ziyaret sırasında oğlu şelaleye düşen Eyice, oğlunu kurtarmaya çalışırken kafasını taşlara çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Veli Eyice'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, Doğan Eyice ise Espiye Devlet Hastanesinde yapılan muayenenin ardından Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Rıdvan Öztürk
 

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