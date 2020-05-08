Şelaleye uçan otomobilden sağ kurtuldular

Edinilen bilgiye göre kaza, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü yakın bir noktada meydana geldi.

İçinde iki kişinin bulunduğu 06 FT6144 plakalı otomobil, 2102. Sokak'tan sağa dönüş yapacağı esnada sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, bu dönemde debisi en yüksek konumda olan Düden Şelalesi'ne uçtu. Otomobilin sürüklenmesini rafting hattı için kurulan çelik halat engelledi. 2 kişi ise kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı. Otomobil daha sonra çekici yardımıyla düştüğü yerden çıkartıldı.