'Selamı Tevhid' soruşturmasında yeni gelişme

FETÖ/PDY'nin ‘Selam Tevhid' soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla firari FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu, 13'ü firari 90 sanığın yargılandığı dava, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlandı.

20 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Kapalı olarak görülen duruşmada davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklar Ali Fuat Yılmazer, Yurt Atayün, Ömer Köse, İsmail Yalınız, Muhammet Yasin Akyar, Mehmet Kuru, İsa Ardıç, Osman Özgür Açıkgöz, Kazım Aksoy, Oğuzhan Ceylan, Gültekin Avcı, Gafur Ataç, Kürşat Durmuş, Erkan Ünal, Muhammed Kaya, Mehmet Işık, Oktay Bulduk, Yunus Emre Uzunoğlu, Mustafa Uyanık ve Erhan Körtek'i ‘cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

9 sanığa müebbet hapis

Heyet, sanıklardan Sinan Karataş, Ensar Doğan, Selman Yuyucu, Hasan Yüksek, Adem Demir, Ziya Yalabuk, Ali Fuat Altuntaş, Mehmet Ersoy ve Necati Arslan'ı ‘cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti. Sanıkların dava sürecindeki davranışlarını nedeniyle mahkeme, bu sanıkların cezalarını müebbet hapse indirdi.

Gülen'in de aralarında bulunduğu 13 sanığın dosyası ayrıldı

Mahkeme heyeti, firari sanıklar FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Hasan Basri Kahraman, Murat Çetiner, Faruk Kıvrak, Alper Akbulut, Aytekin Koçak, Bilal Gümüşdağlı, Kılıç Aslan, Ömer Özüyılmaz, Ramazan Bolat, Reşat Nuri Polat, Emre Uslu, ve Serdar Bayraktutan'ın haklarında yakalama kararı olduğu gerekçesiyle dosyalarının ayrılmasına hükmetti.

İrem Demir

