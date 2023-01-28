Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Beyoğlu Sohbetleri Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programına katıldı. Beyoğlu Belediye Haydar Ali Yıldız'ın ev sahipliğinde düzenlene programa Bayraktar'ın yanı sıra, iş, sanat, medya ve akademik camiadan çok kişi katıldı. Program Selçuk Bayraktar'ın Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi'ne dair sunumuyla başladı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "Baykar'ın hikayesindeki en önemli hususlardan bir tanesi bu ‘Ya bu deveyi güdersin ya da bu diyardan gidersin' dediği noktada, rahmetli babamın dosdoğru ahlaktan ayrılmadan yürütmüş olmasıdır mücadeleyi. Bir çok durumda da böyle olduğundan dolayı hedef tahtasına oturtulmuştur. Baykar, 15 senede kendi sınıfında dünyanın en iyisi diyebileceğimiz uçakları yaptık. Dünyada çok az sayıda ülkenin başardığı hem taarruzi insansız hava aracında Akıncı 6 tonluk onu sıfırdan tasarlayıp bütün elektroniklerini 100'den fazla bilgisayarla uçan robot uçaklar bunlar aslında üretmiş olduk. Geçtiğimiz yılın son ayında Bayraktar Kızılelma dediğimiz adeta bizim bu serüvene başladığımız günden itibaren Kızılelma'mız olan hedefimiz olan insansız hava aracında uçurmayı başardık. Bayraktar TB2 bir yandan dünya tarihine damgasını vurdu. Karabağ'da SİHA'larla kazanılan ilk savaşı Türk orduları kazandı. 28 ülkeye ihraç edildi. Tek kuruş AR-GE desteği, kredi almadan, 20 senelik serüvende ki dünyada bu tarz bir savunma sanayi şirketi çok zordur. Bırakın bu teknoloji şirketini bulmanızı dahi zor. Yüzde 75'nin ihracattan olmasını sağlayan bir platform. Geçtiğimiz yıllarda bu oran son yıllara bakacak olursak özellikle SİHA olduğu dönemden itibaren adım adım arttı. Geçtiğimiz yıl yüzde 99.3 idi ihracatın payımızdaki gelirleri. Tek başına tüm sanayideki ihracatın 4'te birini yapmış oldu" diye konuştu.

Bayraktar, "KIZILELMA 20 senedir bir anlamda bu mücadeleye başladığımız ilk günden beri hedefimiz olan bir platformdu. Ve bir anlamda havacılıkta artık insanlı son savaş uçakları üretiliyor 5'inci nesil denilen. Bunlar artık üretilecek en son insanlı savaş uçakları. Kızılelma'ya 6'ıncı nesil demek doğru olmaz çünkü aslına bakarsanız bu neslin devamı değil. Bütün geleceği içeren. Ben birazda şuna da benzetiyorum; nasıl ki Ergenekon'da demir dağı eritip yeni bir dünyanın kapılarını açtıysa aslında bizler için havacılıkta yeni bir dünyanın kapılarının açıldığını müjdeliyor Kızılelma'nın ilk uçuşu. Evet daha yürüyeceğimiz çok yol var ama bu dünyada artık geleceği havacılık muharebesinde bizlerde varız bizlerde oyun kurucuyuz, kural koyucuyuz anlamına geliyor" dedi.

"Can Sağlığı Vakfımız yaklaşık 7 aydır çalışmaya başladı"

Canan Bayraktar Toplum Sağlığı Vakfını (Cansağlığı Vakfı) kurduklarını belirten Selçuk Bayraktar, "Rahmetli babamın hastalığı döneminde, kansere yakalanmıştı kendisi o dönemde bende hastanede kalırken sabahlara kadar genetik makaleleri, kanserle alakalı onkoloji makaleleri aslına bakarsanız yapabileceğim bir şey olmasa da öyle bir üç aylık dönemde bu alanda sabahlara kadar bilimsel makaleleri okuyarak geçirdiğimden ve kanserin nasıl bir hastalık olduğunu nasıl bir bela olduğunu bir fiil yaşadığımdan Canan Bayraktar Toplum Sağlığı Vakfı'mızı kurduk. Kanserle alakalı aynı zamanda psikiyatri ile alakalı araştırma yapmak üzere tümüyle kendi kaynaklarımızdan bir vakıf kurduk. Psikiyatri alanı çalış aya başladı. Genetik alanında da inşallah en yakın zamanda bir araştırma merkezi kurmayı hedefliyoruz. Elbette kansere çaresini bulacağız demiyoruz ama en azından bu yolda gayret etmek vazifemiz olduğundan bunla alakalı da çalışmaya başladık. Can Sağlığı Vakfımız yaklaşık 7 aydır çalışmaya başladı" dedi.

"Fergani, 5-10 sene sonra ülkemizin uzay serüvenine ciddi destek verecek"

Uzayla ilgili çalışmaları olduklarını söyleyen Bayraktar, "Kızılelma'dan sonrada uzayla alakalı çalışmaları yürütecek girişimimizi de kurduk, Türkiye'nin en önemli Roketçisi Arif hocamızla birlikte teknoloji liderliğini yürütüyor kendisi. Yörünge transfer araçları alçak yörünge takım uyduları üzerine çalışıyoruz. Alçak yörünge takım uyduları son dönemde biliyorsunuz çokça gündeme geliyor işte Starling duymuşsunuzdur belki. Ama hem haberleşme hem de küresel konumlama sistemlerimiz üzerine çalışmalar yürütülüyor bir taraftan yörünge transfer aracı denilen bir anlamda biliyorsunuz fırlatma araçları sizi uzaya kadar çıkartıyor ve otobüse benzetebilirsiniz onları. Uzaya da çıkardıktan sonra yörüngeye de girmesi gerekiyor. O araçlar da henüz dünyada yok. Onlara da minibüs diyebiliriz. Uzaya çıktıktan sonra yörünge transfer araçları, bu alanda da yine tümüyle kendi kaynaklarımızla kimseden bir kuruş destek almadan işte Baykar'ın elde ettiği gelirler vasıtasıyla bir anlamda ihracattan elde ettiği gelirler vasıtasıyla uzay girişimimizi kurduk ve şu anda 35 kişilik bir grup ve adım adım büyüyor 5-10 sene sonra ülkemizin uzay serüvenine ciddi destek verecek çalışmalarda bulunacağına inanıyoruz. Ve insanlığa bu alanda katkı sunacağını değerlendiriyoruz. Fergani adlı uzay girişimimiz" dedi.

Bayraktar, "Hatta savaş olmasaydı, Ukrayna'da da TEKNOFEST'i düzenlemeyi hedefliyorduk. İnşallah en yakın zamanda adil ve doğru bir şekilde savaş sonlanır barışa kavuşuruz ve Ukrayna'da da düzenleme imkanı buluruz" ifadelerini kullandı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Haydar Yıldız, "Liderler kahramanlar sadece yaptıkları savaşlarla ve o gün ortaya koydukları eserlerle anılmazlar aslında o gün bıraktığı fikirleri devam eder ve yaşar TEKNOFEST'te Selçuk Bayraktar'ın söylediği. Aslında devam edecek üç nokta şeklinde ifade edilebilir. Bugün Türkiye yüzyılının sanatta sporda ekonomide sağlıkta her anlamda farklı değerlendirmeleri yapılıyor ama Türkiye yüzyılı aynı zamanda dijitalin yüzyılı teknolojinin yüzyılı bunun liderliğini yapan bir misafiri bu akşam dinleyeceğiz" dedi.

Zöhre Alagöz - Abdullah Altunbaş



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