Selçuk Bayraktar duyurdu: 'Muhteşem bir TEKNOFEST olacak'



Türkiye'nin dört bir yanından binlerce kişinin katıldığı havacılık festivali TEKNOFEST için geri sayım başladı. 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek havacılık festivali ile ilgili sosyal medya hesabından bir video yayınlayan TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Tüm hazırlıklar tamamlanmak üzere. TEKNOFEST bu yıl İstanbul'da 27 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Yarın itibariyle de sabah 09.00'da kapılarını milletimize açmış olacak. Yalnız yarın ile alakalı ufak bir uyuru yapmamız gerekiyor. Hava durumu yarın sabah saatlerinden itibaren ve öğleden sonrasına kadar yağışlı gösteriyor. Tabi bahar havası olduğundan da hava çok kararlı değil, değişkenlik gösterebiliyor. Bu nedenle TEKNOFEST'i ziyaret etmek isteyen konuklarımızın öncelikle hava durumunu kontrol edip o saatlerde sonrasında TEKNOFEST'e toplu taşıma ile gelmelerini tavsiye ediyoruz. Özellikle hafta sonu çok kalabalık olacaktır. Yine muhteşem hazırlıklarıyla, hava gösterileriyle, yarışmalarıyla, sergileriyle muhteşem bir TEKNOFEST olacak” ifadelerini kullandı.

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