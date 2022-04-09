Selçuk Bayraktar: 'İnsanlar yasadışı bir işgale karşı vatanlarını savunuyor'

Rusya-Ukrayna savaşı 45. gününde devam ederken, savaşta kullanılan silahlar da sık sık gündeme geliyor. Ukrayna'nın Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 insansız hava araçları ile Rus hedeflerini vurmasının ardından TB2'lerin başarısı bir kez daha uluslararası gündeme taşındı. CNN International'a konuşan Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, savaşa ve TB2'lere dair önemli açıklamalarda bulundu.

“Onlara umut veriyor”

TB2'lerin direnişin bir sembolü haline geldiğini belirten Selçuk Bayraktar, “Bayraktar TB2, taktik insansız hava aracı sistemidir. İnsanlar canlarını verirken, teknoloji ile övünmek istemiyorum. İnsanlar, yasadışı bir işgale karşı vatanlarını savunuyor. Cesur Ukrayna halkı ve Ukrayna hükümeti bunu yapıyor. Aynı zamanda, teknolojiye ve yerli savunma kapasitesine ihtiyacımız var. Fakat, siviller ve hatta çocuklar hayatını kaybederken ben bunu teknolojinin hiçbir türü ile karşılaştırmak istemiyorum. TB2'ler savaşın sembollerinden biri oldu ve bu insanlara umut veriyor” dedi.

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