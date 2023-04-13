Selçuk Bayraktar: 'TEKNOFEST'te bu yıl sadece 1 milyon öğrenci yarışmalara başvurdu'

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST çerçevesinde düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması finalleri, 10-13 Nisan tarihleri arasında Bilişim Vadisinde gerçekleştirildi. Özgün Araç ve Hazır Araç kategorisi olmak üzere iki kategoride düzenlenen yarışmaya bu yıl toplamda 471 takım başvuruda bulundu. Bu takımlardan hazır araç kategorisinde 8, özgün araç kategorisinde ise 23 takım olmak üzere toplam 31 takım finale kalmaya hak kazandı. Programa BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da katıldı.

"Bu yarışma TOGG'un buraya gelmesiyle anlam kazandı"

Açıklamalarda bulunan BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "TEKNOFEST bir mevsim gibi. Bu yıl da ilk yarışmasıyla başladı. Adım adım bu heyecan, coşku artacaktır. 27 Nisan'da da inşallah tüm milletimizle İstanbul'da havalimanında buluşacak. Tabii bu yarışma da TOGG'un buraya gelmesiyle birlikte bir anlam kazandı. Çünkü robotaksi yarışması bizim ilk yıldan beri düzenlediğimiz bir yarışma. Giderek büyüyerek, gelişerek bugünlere geldi. Bilişim Vadisi'nin sponsorluğunda ve desteğiyle yapılıyor. Burada yarışmalara katılan lise çağında genç kardeşlerimiz de var, üniversite düzeyinde, üniversitenin ileri düzeyinde de takımlar var. Biliyorsunuz TOGG'a da akıllı araç deniliyor artık. Takımlar, akıllı arabaların en üstün, en nitelikli kabiliyetlerini kazandıracak akıllı otonom sürüş teknolojileri üzerine çalışıyorlar. Bir anlamda geleceğin akıllı arabalarını yapacak genç kardeşlerimiz bu yarışmalardan yetişiyor. Birkaç gündür yağmur vardı ama bugün ilk defa pistte yarışlar başladı. Bunlar tabii çok hızlı arabalar değil, daha akıllı arabalar. Özellikle o yönleri ortaya çıkıyor. 81 ilimizden yarışan tüm takımlarımıza başarılar diliyorum" dedi.

"1 milyon öğrenci yarışmalara başvurdu"

Yarışmalara olan ilginin her yıl çok daha fazla büyüdüğünün altını çizen Bayraktar, "TEKNOFEST, bizim beklediğimizden de çok daha büyük bir toplumsal dalgaya dönüştü. Düşünün ki ilk yıl 550 bin ziyaretçi ağırladık, 20 bin öğrenci yarıştı. O bile çok büyük bir rakamdı ama bu yıl sadece 1 milyon öğrenci yarışmalara başvurdu. Yani üniversite sınavına başvurur gibi 40 farklı alandaki yarışmaya, ülkemizin gelecek teknolojilerine bir anlamda damgasını vurmak için 1 milyona yakın gencimiz yarıştı. Ülkemizi bu medeniyet yarışında en üst lige çıkarmak için bu yarışa katıldılar. Bunlar ortaokul, ilkokul, lise, üniversite ve üniversite üstü seviyesinde olan gençlerimiz. Bu çok büyük bir dönüşümün başladığını, gerçekleştiğini söylüyor bize. TEKNOFEST, 6. yılında ve yurt dışında da düzenleniyor, Azerbaycan'da da düzenledik. Bu, sonuçların adım adım daha geometrik bir şekilde artarak göreceğimizi gösteriyor. Geçen gün ülkemizin ilk insansız savaş uçaklarını taşıyan en büyük savaş gemisinde, uçak gemisinde teslimat dönemindeydik. Orada da gördüklerimiz yine bizleri gururlandırdı. Hem teçhizatından hem donanımından, radar sistemlerinden haberleşme sistemlerine, hem de üzerine koyabildiğimiz insansız platformlar açısından ülkemiz artık dünyada çığır açan, paradigma dönüştüren bir noktada. Bu sadece savunma sanayiinde değil teknolojinin diğer tüm sivil alanlarında da bunun gerçekleşeceğini, tüm dünyaya damgasını vuracak daha büyük işler yapılacağını bekliyoruz bu saatten sonra artık" diye konuştu.

"TEKNOFEST düzenlediğimiz illerde çok büyük bir dönüşüm olduğunu görüyoruz"

Üniversitelerde yavaş yavaş TEKNOFEST atölyelerinin açılmaya başlandığına değinen Selçuk Bayraktar, "Bizim 81 ilimizde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve TÜBİTAK'ın yürüttüğü Deneyap Teknoloji Atölyeleri var. Bir taraftan oradan da öğrencilerimiz TEKNOFEST yarışmalarına hazırlanıyorlar. Bizim de T3 Vakfı olarak kendi atölyelerimiz var. İstanbul'da 13 farklı yerde atölyelerimiz var. TEKNOFEST atölyeleri de yavaş yavaş açılmaya başlandı üniversitelerde. Bunun yanında bilim merkezleri yayılmaya başlandı. Zaten TEKNOFEST'i düzenlediğimiz şehirlerde de muhakkak çok büyük bir dönüşüm olduğunu görüyoruz. Daha önce de Gaziantep'te, Samsun'da düzenledik. Kalıcı İzler Komisyonumuz vasıtasıyla gelişmeleri de takip ediyoruz. Bu illerde özellikle teknoloji geliştirme anlamında çok büyük, kalıcı bir dönüşüm olduğunu görüyoruz. Bunun bir anlamda geleceğe doğru projeksiyonuna bakacak olursak buralardan, TEKNOFEST düzenlenen illerden de bir anlamda silikon vadileri çıkacak diyebiliriz. Bunu bekleyebiliriz, bu çok garip olmaz" şeklinde konuştu.

"Kızılelma TEKNOFEST'e gelecek inşallah"

Kızılelma'nın TEKNOFEST'e geleceğini ve sürprizlerin beklenmesi gerektiğini ifade eden Bayraktar, "Şu an onlar sürekli uçuyorlar. Hem Akıncı hem Bayraktar TB2 ile testler, eğitim faaliyetleri sürüyor. Tabii görev başında da ayrıca görev yapanlar var. Kızılelma TEKNOFEST'e gelecek inşallah. Sürprizleri bekleyelim" dedi.

Mert Gürenç - Emrah Dursun

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