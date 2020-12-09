Selçuk Bayraktar'ın 5 yıl önceki duygu dolu yazısı

Türkiye'nin savunma sanayiinde son yıllardaki en büyük atılımı İHA ve SİHA'lar olarak görülüyor. Bu başarının en büyük mimarlarından Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, 2015 yılında Batman Günlükleri / #SeyirDefteri başlığıyla kaleme aldığı yazısında o dönemde Bayraktar TB2'nin havadaki 1000'nci görev saatini tamamladığını belirtiyor. Uçağın, yazıdan bir gün önce envantere girdiğini belirten Bayraktar, havada ilk 1000 saat dolana kadar uçağın başından ayrılmayacağına dair kendisine söz verdiğini anlatıyor. Bunun gerçekleşmesinin ardından 'Artık ben de hürüm, o da Hür' notunu düşen Bayraktar, "Bir gün inşallah ülkemiz de karasında, denizinde ve semasında gerçek anlamda tam bağımsız, hür ve özgür olacak" temennisinde bulunuyor.

Bayraktar, aradan geçen 5 yılın ardından bugün sosyal medya hesabı üzerinden 2015 yılında kaleme aldığı duygu dolu yazını 'Tam 5 yıl önce... Envantere yeni giren #BayraktarTB2 görev yapmaya başlamış. Görevde ilk 1000 saati henüz tamamlamış. Şimdi 270.000 saati geride bıraktı. Semalarımızda Hür ve Özgür" notuyla paylaştı.

Selçuk Bayraktar'ın o yıllardaki yazısı şu şekilde:

"Bayraktar TB2'nin ilk 1000 saatlik başarılı görev uçuşunu tamamlamasının ardından

Az önce uçak (Bayraktar TB2 İHA) görevden döndü, indi

Dün de inmişti

Toplamda şu anda 1045 saat olması lazım. Muhtemelen herkes, benim gibi her kalkış ve her iniş öncesi, uçak havadayken hop oturup hop kalktı.