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Selçuk İnan Galatasaray forması ile 300. maçına çıktı

Selçuk İnan Galatasaray forması ile 300. maçına çıktı
Selçuk İnan Galatasaray forması ile 300. maçına çıktı

Galatasaray Kaptanı Selçuk İnan, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanşındaki Keçiörengücü maçı ile birlikte sarı-kırmızılı forma ile 300. karşılaşmasına çıktı.

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu ikinci maçı Keçiörengücü karşılaşmasının, Selçuk İnan için ayrı bir önemi vardı. İnan, bu karşılaşma ile birlikte Galatasaray forması ile 300. resmi maçına çıktı. 33 yaşındaki futbolcu, söz konusu 299 mücadelede 58 kez rakip fileleri havalandırırken, 62 kez asist yaptı. 

Deneyimli futbolcu sarı-kırmızılılar ile 24 bin 443 dakika sahada kaldı ve 4 şampiyonluk sevinci yaşadı. Selçuk sarı-kırmızılılarda ayrıca 3 Türkiye Kupası, 4 de TFF Süper Kupası kazandı. 

Selçuk İnan 2011 yılının yazında Galatasaray'a transfer olmuştu.  

Oğuzhan Ort

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