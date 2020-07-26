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Selçuk İnan: "Videoyu izledikten sonra çok duygulandım"

Selçuk İnan:
Selçuk İnan: "Videoyu izledikten sonra çok duygulandım"

Profesyonel futbol kariyerini sonlandıran Galatasaray kaptanı Selçuk İnan, birlikte forma giydiği takım arkadaşlarının kendisi için hazırladığı video için, "Bu videoyu izledikten sonra gerçekten çok duygulandım. Bir şeye çok sevindim. Bu kadar önemli futbolcuların o kadar da güzel insanların kalbine dokunabilmiş olmak beni ayrıca gururlandırdı, duygulandırdı" dedi.

Selçuk İnan: "Videoyu izledikten sonra çok duygulandım" - Tıkla İzle

Başarılarla dolu futbolculuk kariyerine noktayı koyan Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan, Galatasaray Stadyum Müzesi'ni gezdi ve Türk Telekom Stadyumu'nda son kez yeşil sahaya çıktı. İnan, daha sonra birlikte forma giydiği takım arkadaşlarının sürpriz mesajlarını izledi. Takım arkadaşlarının mesajlarına cevap veren Selçuk İnan, "Bu videoyu izledikten sonra gerçekten çok duygulandım. Bir şeye çok sevindim. Bu kadar önemli futbolcuların, o kadar da güzel insanların kalbine dokunabilmiş olmak beni ayrıca gururlandırdı, duygulandırdı. Onları televizyondan da olsa görmek beni mutlu ettik. Hepsini çok seviyorum. Söyledikleri güzel sözler içinde aynı dilekleri onlara gönderiyorum. Çünkü hepsi birbirinden değerli insanlar. Hep beraber gerek saha içinde gerek saha dışında çok güzel şeyler paylaştık. Onları hiçbir zaman unutmayacağım. Hüzünlüyüm ama her şeyin sonu var. Hepsine teşekkür ediyorum. Onlara da kendi hayatlarında sağlıklı, mutlu, aileleriyle beraber güzel bir hayat diliyorum. Hepsini çok seviyorum. İllaki yolumuz yine kesişecek" dedi.

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