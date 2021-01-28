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Selçuk Özdağ'a saldırı soruşturmasında 3 kişi daha tutuklandı

Selçuk Özdağ'a saldırı soruşturmasında 3 kişi daha tutuklandı
Selçuk Özdağ'a saldırı soruşturmasında 3 kişi daha tutuklandı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yönelik saldırıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü "kasten yaralama" suçundan tutuklandı. Soruşturma kapsamında daha önce 2 kişi daha aynı suçtan tutuklanmıştı.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ, 15 Ocak'ta evinin önünde 5 kişi tarafından saldırıya uğramıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 kişi 19 Ocak'ta tutuklanmıştı. Firari durumdaki 5 şüpheli de dün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Ankara Adliyesine getirildi. Burada soruşturma savcısına ifade veren şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkeme, 3 şüphelinin "kasten yaralama" suçundan tutuklanmasına, diğer 2 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Soruşturmada bu şüphelilerle birlikte tutuklu sayısı 5 oldu.

Abdullah Sarica
 

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