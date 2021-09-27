Selçuk Üniversitesi TEKNOFEST'te 3 ödül aldı

Selçuk Üniversitesinden Selçuk Med SOS takımı, İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması "Sağlık ve İlk Yardım" kategorisinde 1'inciliği kazandı. Takım Danışmanı Uzman Sosyolog Zehra Betül Şişman, Takım Kaptanı Arastou Shapouran, takım üyeleri Burak Kaan Taşdemir, Aysan Nayebi ve Hamed Ghorbani'ye ödüllerini, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu takdim etti.

TEKNOFEST 2021'de "Eğitim Teknolojileri" kategorisinde yarışan Medar Team takımı da 2'nci oldu. Prof. Dr. Nadire Ünver Doğan'ın danışmanlığını yaptığı takımın kaptanı İsmail Kapurtu ile takım üyeleri Berna Aktaş, Büşra Aycan Deniz, Furkan Acar ve Furkan Çalışkan. Medar Team takımına ödülünü, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank verdi. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümünden Genç Makers takımı ise "Tarım Teknolojileri" kategorisinde 3'üncüğü göğüsledi.

Takım Danışmanı Doç. Dr. Ali Yavuz Şeflek, Takım Kaptanı Muhammet Celalettin Özer ve üye Sedat Demircialan, ödülü T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır'dan aldı.

“Teknofest, gençlerimize yeni ufuklar çiziyor”

TEKNOFEST'te ödül almaya hak kazanan ve finale kalan takımları tebrik eden Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, “Paydaşı olmaktan gurur duyduğumuz TEKNOFEST, gençlerimize yeni ufuklar çiziyor; onlara geniş bir vizyon kazandırıyor. Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin millî teknoloji hamlesinde yer alması, projeler üretmesi bizler için gurur kaynağı. Selçuk Üniversitesi olarak dün olduğu gibi bugün de yarın da öğrencilerimiz için bütün imkânlarımızı seferber ettik, etmeye de devam ediyoruz” dedi.

31 Ağustos'ta Körfez Yarış Pistinde Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışmaları ile başlayan TEKNOFEST heyecanı, Aksaray Tuz Gölü'nde Roket Yarışması, Bursa Yunuseli Havalimanında Uluslararası ve Liseler Arası İnsansız Hava Aracı (İHA) Yarışması ile Uluslararası Serbest Görev İHA Yarışması, Bilişim Vadisi'nde Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması ile devam etti.

Ulaşımda Yapay Zekâ Yarışması 21-26 Eylül tarihlerinde TEKNOFEST21'de gerçekleştirilirken Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması'nın finali 21-25 Eylül tarihlerinde TEKNOFEST alanında yapıldı. Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması'nda ilk üçe giren projeler ile Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları'nda ilk üçe giren projeler TEKNOFEST alanında sergilendi. Tüm yarışmaların ödül töreni ise TEKNOFEST21'de 25 ve 26 Eylül tarihlerinde gerçekleştirildi.

TEKNOFEST'21'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Nobel Ödülü sahibi Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar da katıldı. 84 ülke ve Türkiye'nin 81 ilinden 20 bin 197 takım ve 100 binin üzerinde gencin yarıştığı TEKNOFEST'in finalinde Selçuk Üniversitesi, 18 kategoride 50 takımla yarıştı.

Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST kapsamında 21 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarında dereceye giren takımlara, 3 milyon TL'den fazla ödül verildi.