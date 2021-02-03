Selde 2 kişinin hayatını kaybettiği köyde taşkın riski kalmadı

İzmir'de dün sabah saatlerinden itibaren il genelinde etkili olan şiddetli yağmur pek çok ilçede sel ve su baskınlarına neden olurken, selden en çok etkilenen ilçelerden biri de Menderes oldu. Menderes'e bağlı kırsal Yeniköy Mahallesinde bulunan Balaban Göleti'nin taşması nedeniyle 2 vatandaş sel sularına kapılarak hayatını kaybetti.

Dün akşam saatlerinde ise Balaban Göleti'nin tam doluluğa ulaşması ve duvarlarının çatlaması nedeniyle dere yatağının 300 metre yarıçapındaki evler tedbir amacıyla boşaltıldı. Ekiplerin sabaha kadar özverili çalışmalarının sonucunda baraj göletinin suları kontrollü olarak tahliye edildi.

“Barajın taşıp patlamasından kurtulduk”

İlçede büyük bir felaket yaşandığını söyleyen Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “2 vatandaşımızı kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Geçen yıllarda gerçekleşen orman yangınlarının bu selde etkisi çok oldu. İlçemizde birçok alanda can ve mal kaybı oldu. Üzücü bir gün geçirdik. Yeniköy Balaban Göletinde su taşkını olma ihtimali vardı. Ekipler geç saatlere kadar çalışarak göletin alt kapaklarını açarak suyu tahliye etti. Barajın taşıp patlamasından da kurtulmuş olduk. İnşallah bu yaraları da hep birlikte saracağız. Dün gece dere kenarındaki evleri boşaltmıştık. Şu anda taşkın riski ortadan kalktı. Su seviyeleri düşmeye başladı. Çok şiddetli bir yağmur yağmazsa başka bir sıkıntı yaşamayacağız” dedi.

“Ormanların yanmış olması ani su baskınlarına neden oldu”

Sel sularını orman yangınlarının neden olduğu tahribata bağlayan Yeniköy Mahallesi Muhtarı Ayhan Sivri ise “Ormanların yanmış olması ani su baskınlarına neden oldu. Ben 60 yaşındayım böyle bir şey görmedim. Göletteki suyu boşaltmaya çalışıyorlar, yağmur yağmazsa kontrol altına alınacak. Zararımız büyük ama devletimiz de büyük. Herkes seferber oldu. AFAD sabaha kadar burada nöbetteydi” diye konuştu.

Ekipler, Balaban Baraj Göletinde su tahliyesini kontrollü olarak sürdürürken, herhangi bir olumsuzluğa karşı AFAD ekipleri de bölgede teyakkuz halinde bekliyor.

Ali Gözeten - Halil Karahan

