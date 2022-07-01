Selde binlerce dekar alan zarar gördü

Düzce'de geçtiğimiz günlerde etkili olan ve bir çok derenin tasmasına sebep olup sel afeti oluşmuştu. Havaların düzelmesi ile birlikte Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü ekipleri tarım arazilerinde hasar tespit çalışmalarına başladı. Yapılan çalışmada ilk belirlemelere göre Merkez ilçede 55 köyde 15 bin dekar alanda mısır ve yem bitkisinin zarar gördüğünü 100 dekar fındık alanlarında heyelan sebebi ile zarar oluştuğunu Akçakoca‘da 150 dekar mısır ve 250 dekar fındık alanının zarar gördüğünü, Cumayeri‘nde 100 dekar mısır 50 dekar fındık alanının zarar gördüğünü, Çilimli'de 250 dekar mısır 250 dekar fındık alanının zarar gördüğümü, Gölyaka'da bin 750 dekar mısır alanının zarar gördüğünü, Gümüşova ilçesinde 2 bin dekar mısır ile 150 dekar fındık alanının zarar gördüğünü, Kaynaşlı ilçesinde 100 dekar mısır 250 dekar fındık 50 dekar sebze alanlarının ve Yığılca İlçesi'nde 500 dekar fındık alanın zarar gördüğünü belirledi.

İlk belirlemelere göre genel toplamda 19. Bin 300 dekar dekar mısır ve yem bitkisi alanının zarar gördüğünü tespit eden ekipler Düzce'nin en önemli tarımsal üretimi olan Fındıkta ise 2 bin 150 dekar fındık alanının zarar gördüğünü veya heyelanda tamamen yok olduğunu tespit etti.

Enes Bektaş

