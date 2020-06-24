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Selde bodrum katta mahsur kalan 3 çocuk böyle kurtarıldı

Selde bodrum katta mahsur kalan 3 çocuk böyle kurtarıldı
Selde bodrum katta mahsur kalan 3 çocuk böyle kurtarıldı

Esenyurt’ta sel sularında bodrum katta mahsur kalan 3 çocuğun kurtarılma anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Selde bodrum katta mahsur kalan 3 çocuk böyle kurtarıldı - Tıkla İzle

Esenyurt'ta dün öğleden sonra etkili olan şiddetli yağış nedeniyle sel meydana geldi. Pınar Mahallesi'ndeki derenin taşmasıyla yollar göle döndü bodrum katlarını su bastı. Bir evin bodrum katında mahsur kalan 2, 3 ve 5 yaşlarındaki Suriye uyruklu 3 çocuk, vatandaşların yardımıyla kurtuldu. Suriye uyruklu Mervan Ahmet Ebubekir Zireyk ile çocukları Ahmet (5), Muhammed (3) ve Rehaf Mervan (2) kurtarılma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, vatandaşların çocukların kurtarmak için büyük çaba sarf ettiği ve bir kişinin içeriye girip çocukları dışarı çıkardığında büyük sevinç yaşandığı görülüyor.

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