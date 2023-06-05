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Selde dehşet anları kamerada

Selde dehşet anları kamerada
Selde dehşet anları kamerada

Samsun'un Ladik ilçesinde yaşanan selde hayatını kaybeden Şükrü Köksal son yolculuğuna uğurlandı. İlçedeki selin vahameti meydana çıkan yeni görüntülerle gözler önüne serildi.

Selde dehşet anları kamerada - Tıkla İzle

Ladik'te metrekareye 97 kilodan fazla yağış düştü. Yağışların aniden bastırması ilçede selin oluşmasına neden oldu. Selden hayvanlarını korumak isteyen Şükrü Köksal, hayvanlarını köprüden geçirmek isterken dengesini kaybederek düştü ve taşkınla birlikte sürüklendi. Köylülerin çabaları sonucu sel sularının içerisinden çıkarılan Köksal hayatını kaybetti. Köksal'ın cenazesi bugün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı da katıldı.

Araçların sürüklenme anı kamerada

İlçeyi vuran selden yeni görüntüler ortaya çıktı. Selin büyüklüğü yeni ortaya çıkan görüntülerle gözler önüne serildi. Cep telefonu ile çekilen görüntülerde yolların göle döndüğü, araçların da sel sularına kapılıp sürüklendiği görüldü.

Birçok ilçede hayatı olumsuz etkileyen sağanağın zaman zaman tekrar etkisini göstermesi bekleniyor.

Erdi Demir

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