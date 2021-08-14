İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Selde helikopter ile kurtarılan vatandaşlar dehşet anlarını anlattı

Selde helikopter ile kurtarılan vatandaşlar dehşet anlarını anlattı
Selde helikopter ile kurtarılan vatandaşlar dehşet anlarını anlattı

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde mahsur kaldıktan sonra helikopter ile kurtarılan vatandaşlar korku dolu anları anlattı.

Selde helikopter ile kurtarılan vatandaşlar dehşet anlarını anlattı - Tıkla İzle

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 4 gün önce yaşanan sel felaketinden sonra arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği sel taşkının yaşanmasının hemen ardından bölgede bulunan binalardan helikopter yardımı ile kurtarıldı. Yaşadığı o anları anlatan vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.

“Can kaybım yok önemli olan da o”

Selden aracı ile tepelere kaçarak kurtulduğunu anlatan Bahattin Toros, “Ben Kayalar köyü Bayraktar Mahallesi'ndeydim. Bütün bahçeleri sel aldı. Benim çocuklarımı ve torunlarımı kepçeyle köyün öbür tarafından aldılar. Bende köprüler yıkılınca bu tarafta kalmıştım. Arabayla tepeye çıktım öyle kurtuldum. Beni de helikopterle Bayramgazi'den aldılar. Maddi kaybım ortalama 1 buçuk milyon. Evim yıkılmadı ama hasar var. Can kaybım yok önemli olan da o zaten” diye konuştu.

"Sürekli ev sallanıyordu"

Tatil için İstanbul'dan Bozkurt'a geldiğini söyleyen Samet Altıntop, “Bir anda su yükseldi, balıkçı battı dediler. Bir anda su yükseldi, üst katlara doğru çıktık. Sürekli ev sallanıyordu 2 gün çok zor geçti. Daha sonra bizi kurtardılar ve aileme kavuştum. Herkese çok teşekkür ederim” dedi.

“Yeğenimden hiç haber yok ne oldu bilmiyoruz”

Yaşadığı zor anları göz yaşları içerisinde anlatan Emine Sancaktar ise “Benim burada babamın köyü var oraya geldim. Babamın bakkal dükkanı vardı orada oturuyordum. Yağmur ve sel evimi aldı kardeşimin yanında kalıyorum şimdi. Onun da kızı vardı Bozkurt'ta. Yeğenimden hiç haber yok ne oldu bilmiyoruz. Kız kardeşimle ben kaldık tek. Helikopterle kurtardılar bizi. Devletimizden, askerimizden, polisimizden Allah razı olsun hepsinden bizi alıp kurtardılar. Bir sıkıntımız yok hastalıklarımız var ama ilaçlarımız yanımızda. Bize yiyecekte gönderdi devlet, bakılıyoruz çok şükür. Allah devletimize zeval vermesin” ifadelerini kullandı.



Ömer Faruk Karataş - Utku Şimşek - Bayram Türüdü
 

İLGİLİ HABER
Bu mutlu aileden geriye sadece 3 yaşındaki küçük kız kaldı Bu mutlu aileden geriye sadece 3 yaşındaki küçük kız kaldı
İLGİLİ HABER
Selin vurduğu Bozkurtta enkaz altından 1 çanta dolusu ziynet eşyası çıktı Selin vurduğu Bozkurt’ta enkaz altından 1 çanta dolusu ziynet eşyası çıktı
İLGİLİ HABER
Selin vurduğu ilçeyi komandolar temizliyor Selin vurduğu ilçeyi komandolar temizliyor

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.