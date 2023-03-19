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Selde kaybolan 2 aylık hamile kadın ve kızının arama çalışmaları 5. günde de sürüyor

Selde kaybolan 2 aylık hamile kadın ve kızının arama çalışmaları 5. günde de sürüyor
Selde kaybolan 2 aylık hamile kadın ve kızının arama çalışmaları 5. günde de sürüyor

Adıyaman'ın Tut ilçesinde yaşanılan sel felaketinin 5.gününde 2 aylık hamile olan Fatma Tekdal ve 1,5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra Tekdal'ın arama çalışmaları sürüyor.

Selde kaybolan 2 aylık hamile kadın ve kızının arama çalışmaları 5. günde de sürüyor - Tıkla İzle

Felaketin 5.gününde Tut ilçesi Ömerova Deresi ve çevresinde jandarma ekipleri, polis ekipleri ve AFAD ekipleri tarafından çalışmalar gerçekleştirmeye devam ediyor. 20 Kilometrelik alanda çalışmalar yapan ekipler, bölgede titiz çalışmalar yürütüyor. Ekipler, 2 aylık hamile hemşire Fatma Tekdal ve 1,5 yaşındaki Zeynep Zümra Tekdal'ın bulunması için bölgeyi didik didik arıyor. Bölgede bulunan ve içerisi çamur yığınlarıyla dolan birçok ev içerisinde jandarma ekipleri tarafından temizlik çalışmaları da yapılıyor. Polis dalgıç ekipleri ile jandarma arama kurtarma ekipleri, Ömerova Deresinden geçen suların döküldüğü bölgedeki kanallarda da aramalar gerçekleştiriyor.

Cihan Kizir - Ahmet Arslantaş
 

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