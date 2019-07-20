Selde kaybolan 6 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Düzce'de meydana gelen sel felaketi sonrasında Düzce Valiliğinden açıklama yapıldı. Açıklamada, “İlimiz Akçakoca ve Cumayeri ilçeleri ve köylerinde, gece saatlerinde başlayan ve etkisini artıran şiddetli yağış sonucu oluşan sel ve heyelanın ardından ekipler, güzergah boyunca arama faaliyetlerine devam ediyor. Kaya dipleri, çalılık ve bataklık alanlarda tarama yapan arama kurtarma timlerine, dalgıçlar, arama kurtarma köpekleri ile helikopterler de eşlik ediyor.

Düzce Valisi Sayın Dr. Zülkif Dağlı Başkanlığında İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi koordinesinde devam eden arama - tarama faaliyetleri kapsamında Düzce, Bolu, Sakarya, Bursa Zonguldak AFAD ekipleri, JAK Timleri, Jandarma ekipleri, Belediye personeli ve sivil toplum kuruluşlarından destek için gelen ekiplerle birlikte toplamda 246 arama kurtarma personelinin bulunduğu çalışmalara, 32 araç, 15 bot ve 8 köpek katılıyor. Ayrıca Jandarma Genel Komutanlığına ait 1 helikopter, Emniyet Genel Müdürlüğüne ait 1 helikopter ve keşif uçağı havadan destek sağlıyor” denildi.

Ali Yıldız