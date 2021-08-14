Selde kaybolan 84 yaşındaki Arife Ünal'ın cansız bedenine ulaşıldı

Bartın Valiliği resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sele kapılarak kaybolan Arife Ünal isimli vatandaşımızın cansız bedenine arama kurtarma ekiplerince ulaşılmıştır. Kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi. Ünal'ın cansız bedeninin evine 600 metre mesafedeki dere yatağında bulunduğu öğrenildi. Arife Ünal'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Ulus Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken gözyaşı döken yakınlarını ise arama çalışmalarına katılan ekipler teselli etti.

Arama çalışmaları dört gün devam etti

Ulus ilçesine bağlı Akörensöküler köyünde geçen 10 Ağustos gecesi meydana gelen sel felaketinde 84 yaşındaki Arife Ünal'ı arama çalışmaları 153 kişilik ekiple sürmüştü. Dere yatağı boyunca 14 kilometrelik alanda tamamlanan genel taramanın ardından başlatılan detaylı arama çalışmalar gerçekleştirilmişti.

Bölgede Tokat Jandarma Özel Harekat Bölüğü, İstanbul Jandarma Sualtı Arama Kurtarma, Bolu Jandarma Arama Kurtarma, Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığından JAK timleri, Zonguldak Asayiş Komando Bölüğü, AFAD Ankara, Sakarya, Samsun, Bartın ekiplerinin yanı sıra 4 adet arama kurtarma köpeği çalışmalara katılmıştı.

Bir taraftan da kayıp kadına ulaşabilmek için termal kameralı drone ile havadan tarama yapılmıştı.

Onur Altındağ - Bülent Bostancı



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