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Selde kaybolan çocukların son görüntüleri ortaya çıktı

Selde kaybolan çocukların son görüntüleri ortaya çıktı
Selde kaybolan çocukların son görüntüleri ortaya çıktı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşanan sel felaketinde kaybolan çocukların son görüntüleri ortaya çıktı.

Düzce'de 18 Temmuz günü meydana gelen sel felaketinde Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde yaşayan 2 aileden 4'ü çocuk 7 kişi kaybolmuştu. Kaybolan vatandaşları arama çalışmaları kapsamında Esmahanım köyü ile Uğurlu köyü arasındaki bölgede Fatma Töngel (42), Cengiz Töngel (53), Sanem Kaplan (7), Nilgün Kaplan (43) ve Funda Kaplan'ın (10) cansız bedenleri bulundu. Selde kaybolan çocuklardan Sinem Kaplan'ın cansız bedenine dün ulaşan ekipler, 3 yaşındaki Kağan Töngel'in cansız bedenini de Kocaaali ilçesine bağlı Kozluk Mahallesi mevkiinde buldu. Sel felaketinde kaybolan çocukların, selden bir gün önce piknikte çekilen son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Fatma Töngel'in çocuklarla birlikte köy içinde gezdiği ve birbirleriyle sohbet ettikleri görülüyor.

Öte yandan selde yakınlarını kaybeden ailelerin, Akçakoca ya da Esmahanım köyüne hayatını kaybedenlerin resimlerinin olduğu bir anıt yapılmasını istedikleri öğrenildi.  

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