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Selde mahsur kalan akrabasını traktörle kurtardı

Selde mahsur kalan akrabasını traktörle kurtardı
Selde mahsur kalan akrabasını traktörle kurtardı

Van’ın Başkale ilçesine bağlı Yanal Mahallesi’nde 1 Ağustos'ta yaşanan selde minibüste mahsur kalan Mevlüt Alagöz, akrabası Mehmet Döner tarafından traktörle kurtarıldı.

Selde mahsur kalan akrabasını traktörle kurtardı - Tıkla İzle

Van'ın Başkale ilçesine bağlı Yanal Mahallesi'nde 1 Ağustos'ta yaşanan selde minibüste mahsur kalan Mevlüt Alagöz, akrabası Mehmet Döner (35) tarafından traktörle kurtarıldı. Kurtarma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Başkale ilçesi ve kırsalında 1 Ağustos'ta etkili olan sağanakla birlikte ilçe merkezi ve çevresindeki birçok mahallede etkili olan sel suları, Esenyamaç'ta 10'a yakın evin yıkılmasına neden olurken, Yanal Mahallesi de selden zarar gördü.

Ekili alanların sular altında kaldığı mahallede yeni görüntüler de ortaya çıktı. Minibüsüyle mahallenin dışında olan Mevlüt Alagöz, selin geldiğini duyunca evde bulunan ailesine ulaşmak için hemen yola çıktı. Alagöz, evine doğru ilerlerken, bir anda sel suları içinde kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen akrabası Mehmet Döner traktörüyle, sel suları içinde kalan Alagöz'ü kurtardı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, evdeki eşi ve 6 çocuğundan endişe duyduğu için mahalleye giderken bir anda suların içinde kaldığını belirten Alagöz, "Orada bulunanlar beni görünce hemen yakınıma haber vermişler. Kısa sürede bölgeye gelen yakınım Mehmet Döner, traktörüyle beni kurtardı. Mahalledeki vatandaşlar da yardımcı oldu. Beni kurtardıkları için herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Harun Aksu
 

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